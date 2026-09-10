Нефть Brent подорожала до $105,28 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Нефть прибавляет в цене 4% на торгах в четверг, Brent держится выше отметки в $105 за баррель на фоне растущих опасений перебоев с поставками сырья из стран Персидского залива из-за всплеска атак на танкеры.

Накануне власти Ирана сообщили об атаке на десять судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока: йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам через Красное море.

В четверг стало известно, что хуситы взяли под контроль стратегически важный портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце добыча нефти в стране резко сократилась из-за эскалации военных действий в регионе, опустившись до минимума с 1990 года, сообщило агентство Bloomberg.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени составляет $105,28 за баррель, что на $4,07 (4,02%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $3,71 (3,86%), до $99,76 за баррель.

Brent подорожала на 30% с начала августа в связи с исчезновением надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном.

"Недавний скачок цен демонстрирует настроения рынка, - отметил аналитик PVM Джон Эванс. - Трейдеры ждут, что этот конфликт продлится дольше, чем предполагалось даже месяц назад, не говоря уже о начале лета. Если предложение и экспорт нефти сократятся, дефицит топлива на рынке сохранится, и цены останутся высокими".

Иран дал понять, что не намерен идти на уступки и усилит ответные удары, если США продолжат атаковать его территорию. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американо-иранский конфликт завершится лишь после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.