США уничтожили пять танкеров КСИР в ответ на обстрел своего корабля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в ответ на ракетный обстрел корабля ВМС США, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования уничтожили пять иранских танкеров для перевозки сырой нефти после того, как Корпус стражей Исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня обстрелял баллистическими ракетами военный корабль ВМС США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американский военный корабль успешно избежал иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

"В ответ на последние неудачные атаки Ирана, силы CENTCOM уничтожили танкеры КСИР M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 и M/T Riesco в Оманском заливе, а также M/T Derya вблизи острова Харк. Американские силы приказали экипажам покинуть суда до того, как они были поражены и выведены из строя", - отметили американские военные.

В командовании заявили, что Иран использует танкеры в рамках многомиллиардной теневой сети, финансирующей КСИР и его региональных марионеток. По американским данным, у Ирана нет средств для защиты этих судов.

5 сентября силы CENTCOM также уничтожили три иранских танкера для перевозки сырой нефти после того, как КСИР попытался атаковать американский авианосец и эсминец с управляемыми ракетами. Все попытки КСИР нанести удары по кораблям ВМС США потерпели неудачу.