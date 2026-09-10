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Абу-Даби будет рассматриваться как место возможных переговоров РФ-США-Украина

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина будет на повестке дня по мере их подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что Эмираты и Абу-Даби, в частности, как место проведения будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, обсуждала ли уже Москва с ОАЭ возможность продолжения трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ОАЭ неоднократно заявляли о своей готовности и дальше быть принимающей стороной переговоров. "Нам (это) очень импонирует, мы высоко ценим такую готовность ОАЭ", - сказал Песков.

Дмитрий Песков ОАЭ Абу-Даби РФ США Украина
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