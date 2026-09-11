ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 14%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждут ее сохранения на уровне 14%. Некоторые эксперты допускают снижение ставки на очередные 25 б.п. - до 13,75%.

ЦБ в июле снизил ставку на 25 б.п. вопреки ожиданиям рынка (он ждал ее сохранения на уровне 14,25%). Направленный сигнал из заявления регулятор тогда убрал, оставив нейтральную фразу о том, что он будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Регулятор в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные по ценовым ожиданиям предприятий РФ. Они проложили расти третий месяц подряд: в сентябре они увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были в I квартале, когда составляли 23,0 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.

Аналитики, ожидающие сохранения ставки в пятницу, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывают возросшие проинфляционные риски.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует вечером в пятницу).

"На заседании в сентябре Банк России будет рассматривать те же основные опции, что и в июле - снижение ставки на 25 б.п. или ее сохранение. Чуть более вероятным выглядит сохранение ставки - 14%, которое ЦБ может объяснить высокими инфляционными ожиданиями. Также стоит учесть, что на момент заседания у ЦБ не будет финальных данных по инфляции за август, а также обновленных параметров бюджета на ближайшие 3 года. Эти обстоятельства могут стать дополнительными аргументами для осторожности", - считают аналитики SberCIB Investment Research. Они прогнозируют дальнейшее постепенное снижение ставки ЦБ для минимизации рисков переохлаждения экономики, к концу 2026 года ждут ее на уровне 13,5%.

"В пользу сохранения ставки говорят сохраняющиеся проинфляционные риски. Устойчивые показатели инфляции в июле ускорились, а инфляционные ожидания населения, несмотря на снижение в августе, остаются повышенными относительно уровней, характерных для периода низкой инфляции. Дополнительные риски связаны с ростом цен на топливо, ослаблением рубля и предстоящей индексацией регулируемых тарифов. В такой ситуации ЦБ, вероятно, сочтет преждевременным сигнал о более быстром смягчении денежно-кредитной политики", - считают эксперты "СберИнвестиций". Они при этом не исключают и альтернативный вариант решения - снижение ставки в пятницу на 25 б.п. Этот сценарий, по мнению аналитиков, может реализоваться, если данные мониторинга предприятий укажут на более выраженное ухудшение оценок текущего спроса и ожиданий по нему, а также если появятся новые признаки ослабления инфляционного давления.

Баланс аргументов с июльского заседания сместился в пользу паузы: текущие темпы роста цен ускорились в "устойчивой" части потребительской корзины, инфляционные ожидания остаются повышенными, а темпы роста потребительского кредитования указывают на смягчение жёсткости денежно-кредитных условий, указывают экономисты "Ренессанс Капитала". По их мнению, более продолжительное выбытие части производственных и логистических мощностей может повлечь более выраженные вторичные эффекты, чем регулятор предполагал в июле. Дополнительным аргументом в пользу паузы является неопределённость относительно бюджетной политики. Банк России сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки уже в октябре, считают эксперты.

На усиление проинфляционных рисков, прежде всего в виде ускорения роста устойчивой составляющей цен и кредитования, указывают аналитики ИБ "Синара". Они ждут сохранения ставки в пятницу на уровне 14% и ее снижения к концу года до 13,5%. Эксперты отмечают, что ситуация на топливном рынке является одним из главных проинфляционных рисков, но его влияние на экономическую активность пока ограниченно.

"Ускорение инфляции в устойчивой составляющей, заметный темп роста кредитования и продолжающаяся бюджетная поддержка - аргументы против очередного снижения ставки на предстоящем заседании. Оперативные опросы, индикатор бизнес-климата Банка России, банковская статистика и данные Росстата по ВВП не указывают на существенное ослабление внутреннего спроса. Таким образом, необходимости в срочном снижении ставки для поддержки экономики пока не видится", - подчеркивают экономисты "Синары".

Аналитики "Т-Инвестиций" считают, что инфляция и экономическая активность двигаются в рамках июльских прогнозов регулятора, оставляя ЦБ пространство для дальнейшего снижения ставки (с учетом слабой экономики и снижения давления на рынке труда). При этом эксперты считают, что в моменте решающим может стать неопределенность относительно бюджетных решений и реализации геополитических рисков, поэтому они ждут сохранения ставки в пятницу на уровне 14%, альтернативой считают ее снижение на 25 б.п. - до 13,75%.

В пользу сохранения ставки выступают ускорение инфляции, в том числе в устойчивых компонентах, повышенные инфляционные ожидания, вторая волна сложностей на топливном рынке, ослабление рубля, отмечают аналитики Совкомбанка. По их мнению, риторика ЦБ по итогам сентябрьского заседания останется осторожной, а сигнал - нейтральным.

Сохранения ставки в пятницу также ждут аналитики банков "Зенит" и "Русский стандарт", ИК "Вектор Капитал", УК "Ингосстрах-инвестиции" и УК "Альфа Капитал".

"Пауза на сентябрьском заседании возможна и сейчас кажется более вероятной, но Банк России будет рассматривать и возможность снижения ключевой ставки на 25 б.п.", - отмечают экономисты ВТБ. Они подчеркивают, что сейчас высокая инфляция вызвана шоками предложения, без которых ЦБ "мог уже гарантировать победу над инфляцией".

"Если считать шоки предложения временными, то ЦБ может продолжать аккуратный цикл снижения ключевой ставки с возможными паузами. Если же считать эти шоки предложения постоянными, то это действительно может быть эквивалентно вычету из потенциала и требовать более жесткую денежно-кредитную политику. Мы считаем их временными, поэтому ждем, что на среднесрочном горизонте цикл снижения ключевой ставки продолжится. Магистральная прогнозная траектория остается прежней - мы по-прежнему прогнозируем ключевую ставку 13,5% на конец текущего года", - считают эксперты ВТБ.

Условия для снижения ставки среднесрочно и долгосрочно сохраняются, отмечают аналитики "Эйлера". "На сентябрьском заседании картина сложнее. Ограничения предложения сохраняются - и сложно однозначно выделить их эффект на инфляцию, инфляционные ожидания и экономическую активность. На наш взгляд, на ближайшем заседании ЦБ будет рассматривать варианты сохранения ключевой ставки на текущем уровне и ее снижения на 25 б.п. - до 13,75%. Выбор между вариантами в том числе определится суждением о том, насколько временными являются шоки предложения. Вариант сохранения ставки на текущем уровне кажется нам более вероятным", - подчеркивают эксперты.

На потенциал для продолжения смягчения денежно-кредитной политики указывают и экономисты Газпромбанка. "Мы ожидаем, что усиление проинфляционных рисков может подтолкнуть ЦБ на сентябрьском заседании сохранить ключевую ставку на уровне 14,0%. Однако и снижение на 25 б.п. - до 13,75% - также остается вполне возможным. При выборе сценария снижения регулятор, вероятно, сохранит осторожный сигнал, но не исключено и дополнительное его ужесточение", - полагают эксперты.

"Пространство для снижения ключевой ставки до конца года представляется ограниченным. В базовом сценарии предполагаем, что ключевая ставка будет снижена один раз на 0,25 п.п. - до 13,75%. Вполне вероятно, что этот шаг будет сделан в сентябре. Но не исключено, что совет директоров Банка России может взять тактическую паузу на ближайшем заседании и вернуться к снижению ключевой ставки в октябре или декабре. Таким образом, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 п.п.", - отмечают аналитики УК "Первая".

"Астра управление активами" вопреки консенсусу базовым сценарием считает снижение ставки на 25 б.п. - до 13,75%. "Устойчивая инфляция в августе могла вернуться в диапазон 4-5% в годовом выражении с сезонной корректировкой после временного ускорения в июне-июле, поддерживая тезис о временности ценового шока со стороны топлива. К концу года повреждённые мощности в нефтепереработке должны быть во многом восстановлены. Текущее же снижение выпуска было частично компенсировано и снижением спроса - инвестиции продолжили падать, а рост потребления уже замедлился до уровней, соответствующих сбалансированным 1,5-2,5%. Устойчивого положительного разрыва выпуска в экономике, полагаем, не появилось. Новых вводных по бюджету нет, но более слабый рубль мог чуть улучшить прогноз доходов на 2026 год. Осторожность вызывает лишь уверенный рост кредита, в т.ч. льготного и "директивного", и денежных агрегатов, но здесь велика отраслевая дифференциация, роль бюджетных потоков и, видимо, потребности в ремонтах", - отмечают эксперты.