Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,25%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренное коррекционное снижение после 2%-го роста накануне; участники рынка находятся в ожидании итогов заседания ЦБ РФ, которое состоится 11 сентября.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2303,1 пункта (-0,25%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3,9%.

Подешевели акции Ozon (-3,9%), АФК "Система" (-2%), "АЛРОСА" (-1,4%), МКПАО "ВК" (-0,8%), Сбербанка (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,6%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), МКПАО "Яндекс" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Пожар произошел в логистическом центре Ozon в Саратове в результате атаки БПЛА, сотрудники эвакуированы, сообщили в компании. "Под атаку БПЛА попал наш логистический центр и хаб доставки в Саратове. Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении. Там добавили, что логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров по Саратовской области. Часть заказов отменят, часть доставят из других логистических центров.

Банк России на заседании 11 сентября будет рассматривать два варианта решений по ключевой ставке: ее снижение на 25 базисных пунктов или сохранение на уровне 14% годовых, более вероятным является ее неизменность, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты верят в снижение ставки на очередные 25 базисных пунктов - до 13,75% годовых.

Аналитики, ожидающие сохранения ключевой ставки в пятницу, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывают на возросшие проинфляционные риски.

Регулятор в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные по ценовым ожиданиям предприятий РФ. Они продолжили расти третий месяц подряд: в сентябре они увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были в I квартале, когда составляли 23,0 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует вечером в пятницу).

Мировые цены на нефть 11 сентября утром продолжают повышаться после заметного роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,84%, до $108,53 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,73%, до $103,23 за баррель.

Власти Ирана сообщили в среду об атаке на десять судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

Иран дал понять, что не намерен идти на уступки и усилит ответные удары, если США продолжат атаковать его территорию. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американо-иранский конфликт завершится лишь после промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока: йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам через Красное море. В четверг стало известно, что хуситы взяли под контроль стратегически важный портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце добыча нефти в стране резко сократилась из-за эскалации военных действий в регионе, опустившись до минимума с 1990 года, сообщило агентство Bloomberg.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Подъем цен на нефть выше отметки $100 за баррель впервые с конца мая оказал негативное влияние на рынок акций и усилил ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом месяце, отмечают эксперты. Высокая доходность гособлигаций США также является отрицательным фактором: у двухлетних бондов она поднялась до максимума более чем за два года, у десятилетних - почти за три года, у тридцатилетних - достигла пика более чем за 19 лет.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 5,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 4,8% в июле. Индекс PPI в августе относительно предыдущего месяца увеличился на 0,4% после подъема на 0,1% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали рост цен на 5,3% в годовом сравнении и на 0,4% в помесячном.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность увеличения базовой ставки минимум на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в сентябре примерно в 70%, по данным инструмента CME FedWatch. До публикации статданных в четверг показатель составлял около 64%.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,07%), что говорит о вероятном снижении активности продавцов на фондовых биржах США 11 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается негативная динамика акций вслед за падением Уолл-стрит накануне. Фондовые индикаторы Гонконга, Австралии, материкового Китая, Южной Кореи и Японии снижаются на 0,9-2,7%.