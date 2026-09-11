ВТБ планирует к апрелю 2027 г. снизить взвешенные иммобилизованные активы до 2,7 трлн руб.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает к 1 апреля 2027 года снизить объем иммобилизованных активов, взвешенных с учетом коэффициентов иммобилизации, до 2,7 трлн рублей, рассказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Банк России с 1 апреля 2027 года введет риск-чувствительный лимит (РЧЛ) для ограничения рисков банковских вложений в непрофильные активы. РЧЛ представляет собой лимит в процентах от капитала банка, вложения в иммобилизованные активы свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала. Лимит будет вводиться в течение пяти лет с выходом на целевой уровень 25% в 2031 году.

Как рассказал Пьянов, по его информации, в сентябре этого года совет директоров Банка России одобрил нормативный документ, устанавливающий РЧЛ. Положение вводит новую терминологию: вместо "иммобилизованных активов" используется понятие "отдельные активы". По словам Пьянова, документ находится на регистрации в Минюсте и должен вступить в силу с 1 апреля 2027 года, а первый расчет будет на 1 июля 2027 года.

ЦБ отмечал, что отличительными чертами иммобилизованных активов являются неопределенный срок/перспективы возврата средств, низкая ликвидность или отсутствие рынка, высокие риски обесценения и отсутствие стабильного денежного потока, а также их "непрофильность" для банка. Такие вложения могут создавать риски не только для кредиторов и вкладчиков банков, но и для стабильности всей финансовой системы. ЦБ разработал методику расчета иммобилизованных активов, распределяющую их по трем категориям риска с коэффициентами иммобилизации от 1 до 3.

"В эту трехлетку - 2024-2026 годы - реализовано более 200 млрд рублей непрофильных активов – земли, гостиницы, девелоперский бизнес. С учетом будущих планов группа ВТБ, естественно, будет соблюдать все лимиты. Лимит в 2027 году – 100%, в 2028 – 85%, в 2029 – 70%. Для нас, как группы, взвешенная сумма таких активов не должна превышать 2,7 трлн руб., чтобы не было вычета из капитала. С этим объемом мы должны войти в 1 апреля", - рассказал Пьянов.

Он не назвал актуальную цифру иммобилизованных активов, находящихся на балансе группы ВТБ.

При этом ВТБ готовится к тому, что к "отдельным активам" приравняют страховые компании и НПФ. В связи с этим банк намерен ускорить сделку по продаже страховой компании "Росгосстрах". По словам топ-менеджера, с большой долей вероятности сделка будет закрыта в 2026 году.

"Пока есть пара кандидатов, их мы не называем. По регуляторным причинам это точно не банковские группы и точно не страховые компании", - заявил первый зампред ВТБ.

"Планируем, что сделка будет денежной. На прибыль группы по итогам года она не сильно повлияет. Новые сроки возможной сделки будут определены в течение 1-2 месяцев. Страховой актив продавать легко. В России счетное количество 100-летних брендов, "Росгосстрах" – один из столетних брендов. Основной доход страховщиков – инвестиционная деятельность, чем выше ключевая ставка, тем выше доходы, так как компании инвестируют не в акции, а облигации. Пока продолжается период сравнительно высокой ключевой ставки, страховой бизнес выгоден", - добавил он.

Топ-менеджер подтвердил, что компания "Росгосстрах-Жизнь" в периметр будущей сделки не входит. Кроме того, группа сохранит долю в страховой компании "СОГАЗ".

Пьянов в июле говорил в интервью "Интерфаксу", что продажа "Росгосстраха" будет зависеть от двух факторов: нахождение финансирования и получение согласования ЦБ. На тот момент на компанию претендовали два покупателя.

"Актив дорогой, соответственно, многим интересантам требуются кредитные ресурсы. Поэтому тот, кто решит эту дилемму и докажет ЦБ источник средств, сможет войти в сделку", - отмечал он.