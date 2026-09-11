ВТБ оценивает эффект от оптимизации ФОТ головного офиса в 2026-27 гг. на уровне 10 млрд руб.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в 2026-2027 гг. сэкономить около 10 млрд рублей в рамках оптимизации фонда оплаты труда (ФОТ) головного офиса, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

В конце июля Пьянов сообщал, что ВТБ проведет 10-процентную оптимизацию персонала в головном офисе в рамках сокращения административно-управленческих расходов.

"Оптимизация ФОТа головного офиса дает около 2 млрд рублей в этом году и 8 млрд рублей экономии, которую мы достигнем в 2027 году", - сказал Пьянов.

ВТБ планирует оптимизировать расходы на штат сотрудников и сеть отделений (в частности присоединенных банков), а также расходы на IT.

Он указал, что пик расходов группы на IT был связан с импортозамещением.

"Оно не оптимизировало ничего, а заменяло импортные системы на российские, повышало надежность в этом плане. Теперь таких больших расходов на импортозамещение не будет, финансирование технологического развития продолжится. Ситуация с оптимизацией абсолютно штатная, это не отрезание функций, а перенастройка", - отметил первый зампред ВТБ.

Отношение расходов к доходам (Cost/Income Ratio) группы по итогам первого полугодия составило 41,5%, целевое значение на этот год – менее 40%.