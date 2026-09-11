Сбер не считает критичным рост стоимости риска по корпоративным кредитам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость риска по корпоративным кредитам в Сбербанке растет, но пока ситуация остается в рамках прогнозов, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Рост (стоимости риска - ИФ) есть, конечно, по корпоративным кредитам. Мы ожидаем конец года тоже таким непростым. Понятно, что столь длительное время такая высокая ставка не может не влиять на качество. Это не критично, но тем не менее, безусловно, рост есть", - сообщил Греф на брифинге в Нью-Дели.

Рост резервов в августе глава Сбербанка объяснил несколькими причинами.

"Там разные причины просто. Во-первых, у нас портфель хорошо начал расти. Была пара разовых историй (в корпоративном портфеле - ИФ). Мы вообще такой банк, который очень консервативен в части резервирования. Мы не ожидаем какого-то драматического роста. Пока мы идём в рамках наших прогнозов, но стоимость риска, конечно, будет прирастать", - сказал Греф.

Сбербанк прогнозирует стоимость риска в 2026 году по МСФО менее 1,4%.

Ранее сообщалось, что расходы банка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-августе 2026 года по РСБУ выросли в 1,6 раза до 532,3 млрд рублей, в августе – в 2,3 раза до 107,8 млрд рублей. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов по РСБУ за 8 месяцев 2026 года составила 1,4% (1,5% годом ранее), в августе – 1,7% (1,4% годом ранее).