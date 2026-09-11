Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основных торгов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу корректируется вниз вместе с нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent откатился к $105,6 за баррель), инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке и сигналов регулятора по дальнейшей ДКП, а также новостей с саммита БРИКС в Индии. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2300,78 пункта (-0,4%), индекс РТС - 859,25 пункта (-0,4%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги МКПАО "Озон" (-5,1%) на фоне атаки БПЛА на логистический центр компании в Саратове, а также акции АФК "Система" (-2,7%), "АЛРОСА" (-1,7%), "МТС" (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 сентября, составляет 84,3508 руб. (-1,11 рубля).

Подешевели также акции "ММК" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "ВК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Подорожали акции "Полюса" (+4,4%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Русала" (+0,1%).

Банк России на заседании 11 сентября будет рассматривать два варианта решений по ключевой ставке: ее снижение на 25 базисных пунктов или сохранение на уровне 14% годовых, более вероятным является ее неизменность, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты верят в снижение ставки на очередные 25 базисных пунктов - до 13,75% годовых.

Аналитики, ожидающие сохранения ключевой ставки в пятницу, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывают на возросшие проинфляционные риски.

Регулятор в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные по ценовым ожиданиям предприятий РФ. Они продолжили расти третий месяц подряд: в сентябре они увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были в I квартале, когда составляли 23,0 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует вечером в пятницу).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне пока не запланирована, но исключать ее нельзя.

"Пока никакой встречи не запланировано. Исключать ее гипотетически нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет", - сказал Песков в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров России, США и КНР.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, по заявлениям представителей российского руководства каких-то выработанных идей, которые могут стать основой для урегулирования украинского кризиса, пока нет, однако есть надежды на возобновление трехсторонних переговоров "в обозримом будущем", после соответствующей подготовки. Тем временем внимание инвесторов переключается на пятничное заседание Банка России. Последние данные по динамике потребительских цен в РФ показали, что годовая инфляция хоть и немного замедлилась за последнюю неделю, но остается высокой. Учитывая также по-прежнему повышенные инфляционные ожидания населения и рост ценовых ожиданий предприятий по итогам третьего месяца подряд, пауза в процессе смягчения ДКП в стране представляется наиболее вероятным сценарием, что может несколько поумерить активность покупателей, считает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи после существенного повышения протестировал верхнюю границу локального треугольника и находится в зоне перекупленности. На этом фоне не исключено формирование коррекции с первой целью на поддержке 2200 пунктов, полагает Додонов.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, индекс Мосбиржи снижается перед решением Банка России по ключевой ставке - игроки фиксируют прибыль после сильного роста рынка накануне. Решение по ключевой ставке ЦБ будет опубликовано в 13:30 мск, в базовом сценарии вероятность ее снижения на 25 б.п. можно оценить примерно в 60%, а сохранение на текущем уровне - в 40%, считает аналитик.

Акции Ozon остаются крайне волатильными после серии атак на логистические объекты компании в августе. За последние недели бумаги уже пережили несколько резких волн снижения и восстановления, поэтому текущее падение выглядит прежде всего новой волной фиксации прибыли после недавнего отскока. Ранее атакам подверглись сразу несколько логистических центров Ozon, что остается дополнительной премией за риск для бумаги.

Рост стоимости акций "Совкомфлота" (+1,2%) может быть связан с резким улучшением конъюнктуры на танкерном рынке на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Перебои с поставками, изменение маршрутов и дефицит доступных судов подталкивают вверх ставки фрахта, что напрямую увеличивает выручку компании. Дополнительным локальным фактором стало сообщение 10 сентября о том, что совет директоров 16 сентября рассмотрит актуализацию стратегии развития до 2030 года.

До решения ЦБ по ставке индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2270-2320 пунктов. Снижение ставки на 25 б.п. может вернуть индекс выше 2300 пунктов и дать импульс к 2330-2350 пунктам, тогда как сохранение ставки на уровне 14% годовых способно вызвать новую фиксацию прибыли. Нефть Brent после столь резкого роста может оставаться крайне волатильной в диапазоне $102-110 за баррель, а доллар в ближайшей перспективе - в районе 83-86 руб./$1, заключил Чернов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", консенсус по ставке предполагает ее сохранение на уровне 14% - так считают 99 из 100 аналитиков, однако реакция рынка может зависеть не только от самого решения, но и от сопровождающих комментариев регулятора (15:00 мск). Есть вероятность, что до оглашения решения торги пройдут в сдержанном ключе, а после него волатильность может вырасти, полагают эксперты.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-0,7% во главе с Nasdaq, поскольку уверенный рост цен на нефть усилил ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом месяце. Высокая доходность гособлигаций США также является отрицательным фактором: у двухлетних бондов она поднялась до максимума более чем за два года, у десятилетних - почти за три года, у тридцатилетних - достигла пика более чем за 19 лет.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 5,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 4,8% в июле. Индекс PPI в августе относительно предыдущего месяца увеличился на 0,4% после подъема на 0,1% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали рост цен на 5,3% в годовом сравнении и на 0,4% в помесячном.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность увеличения базовой ставки минимум на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в сентябре примерно в 70%, по данным инструмента CME FedWatch. До публикации статданных в четверг показатель составлял около 64%.

В Азии утром в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,9%, австралийский ASX - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), но умеренно плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,5%).

Как стало известно в пятницу, цены производителей в Японии в августе снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца и повысились на 7,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали сохранения первого показателя на уровне июля и роста второго на 7,4%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются после недельного ралли из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $105,63 за баррель (-1,9% и +6,3% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $100,87 за баррель (-1,6% и +6,7% накануне).

Обе марки с начала недели подскочили в цене почти на 13% - это самая мощная недельная динамика с середины июля. Котировки накануне выросли до максимумов с 19 мая.

Поддержку нефти оказывают опасения, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке усугубит перебои поставок топлива из региона. В частности, аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года.

Кроме того, СМИ сообщили, что хуситы заняли йеменский портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Ранее хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.