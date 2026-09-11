Рубль утром слегка снизился к юаню перед заседанием Банка России по ставке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль слегка укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

Время публикации пресс-релиза ЦБ – 13:30. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,531 руб. (+0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,27 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Банк России в пятницу будет рассматривать два варианта решений по ключевой ставке: снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) или сохранение на уровне 14%, более вероятным является ее неизменность, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты верят в сокращение на очередные 25 б.п. - до 13,75%.

Аналитики, ожидающие сохранения ставки, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывают на возросшие проинфляционные риски.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

Рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения на 0,01% с 25 по 31 августа. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72%.

Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре вновь повысились, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Ранее сообщалось, что этот показатель в августе и июле также рос, а до этого снижался на протяжении пяти месяцев.

Ценовые ожидания бизнеса в сентябре увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были только в I квартале, когда составляли 23 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле. Средний ожидаемый прирост цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в сентябре вырос до 7% с 6,3% в августе и 6% в июле.

Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, в сентябре снизился на 2,3% после сокращения на 2,4% в августе и уменьшения на 3,6% в июле.

Ожидания предприятий по производству и спросу на продукцию в сентябре улучшились, текущие оценки этих показателей немного ухудшились.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.

Тенденция к укреплению рубля по отношению к юаню пока сохраняется, торговый диапазон составляет 12,3-12,8 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Мы смещаем наш целевой диапазон по юаню до 12,3-12,8 руб. за юань. Сложившаяся ситуация в балансе на рынке, вызванная снижением покупок валюты по бюджетному правилу, а также постепенным восстановлением предложения со стороны экспортеров на фоне улучшения конъюнктуры для российского сырья в конце июля-августе, может и дальше поддерживать национальную валюту, что будет способствовать ее дальнейшему восстановлению, - пишет эксперт в комментарии. - Дополнительным фактором в пользу рубля может стать решение ЦБ РФ по ключевой ставке в том случае, если она будет сохранена на уровне 14% годовых (рассматриваем такое решение как базовый сценарий)".

Нефть

Цены на нефть опускаются утром в пятницу, но завершают неделю активным ростом на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве торгуются по $105,37 за баррель, что на 2,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,77% до $100,66 за баррель.

Обе марки с начала недели подскочили в цене почти на 13% – это лучшая недельная динамика с середины июля. Котировки накануне выросли до максимумов с 19 мая: Brent подорожала на 6,34% до $107,63 за баррель, WTI – на 6,69% до $102,48 за баррель.

Поддержку рынку оказывают опасения, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке усугубит перебои поставок топлива из региона. В частности, аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 391 тыс. баррелей, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения на 1,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 сентября, увеличились на 1,27 млн баррелей, дистиллятов - на 2,09 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.