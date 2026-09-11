МТС в 2027 году увеличит вложения в сети 5G на 20%, до 57 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в будущем году планирует увеличить инвестиции в сети и технологии 5G на 20%, до 57 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на гендиректора ПАО Инессу Галактионову.

"С 2022 года компания вложила только в подготовку инфраструктуры к новому стандарту более 50 млрд рублей. В этом году наши общие инвестиции в развитие сетей и технологий выросли год к году в 1,5 раза, до 47 млрд рублей, а в следующем году увеличатся еще на 20%, до 57 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Галактионовой.

Накануне МТС открыла для абонентов доступ к первой в России масштабной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в Новосибирске. Первой 5G-зоной в городе стала площадь им. Ленина.

Компания также запускает новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в ещё 15 городах-миллионниках и областных центрах. Среди новосибирских локаций - вузы и окрестности станций метро.

МТС также приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в центральных районах большинства городов-миллионников и областных центров России на принципе технологической нейтральности. 10 сентября МТС включила первые такие сети в 16 городах, включая Новосибирск. В первую волну развёртывания 5G попадут порядка 80 базовых станций Новосибирска. Большая часть из них будет работать в диапазоне 2100 МГц на частотах LTE со скоростью не ниже 50 Мбит/сек.

Как сообщалось, крупнейшие российские операторы мобильной связи - МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и Т2 - уже запустили в коммерческую эксплуатацию первые сети 5G. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, где проживает 10 млн человек.

В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани - "Мегафон" и МТС, в Самаре - "Вымпелком" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери - "Мегафон", в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске - Т2, в Уфе - МТС, в Ярославле - "Вымпелком".

В конце августа 2026 года Госкомиссия по радиочастотам утвердила условия развертывания в РФ сетей 5G. Помимо частот, с использованием которых будут создаваться сети, решение также касается телеком-оборудования: с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции 5G, который должен завершиться к концу 2031 года.

Сети связи пятого поколения, которые будут создаваться на условиях технейтральности (то есть на действующих LTE-частотах) должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время.

Сети 5G, построенные в диапазоне 4,63-4,99 ГГц, запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет.