"Автоприбор" начал выпуск в Тольятти генераторов для российского автозавода Haval

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский производитель автокомпонентов НПК "Автоприбор" запустил производство генераторов для автомобилей Haval на тольяттинской площадке "Автоприбор Искра".

Как сообщила компания, планируемый объем поставок составит 150 тыс. изделий в год.

Автокомпоненты будут поставляться на завод Haval в Тульской области и устанавливаться на моделях Jolion, F7, F7x, Dargo, H3, H7 с двигателями объемом 1,5 и 2 л. Предполагается, что производство в Тольятти позволит полностью обеспечить потребности автозавода в этих агрегатах.

"Мы последовательно наращиваем объемы производства на новом заводе и работаем над расширением клиентского портфеля. Выпуск продукции для Haval – важный этап развития предприятия и дальнейшего углубления локализации автокомпонентов в России", - цитирует пресс-служба НПК "Автоприбор" директора автокластера группы Анастасию Олейникову.

Как отметил в ходе посещения предприятия замминистра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, производственный проект "Автоприбора" позволит углубить локализацию критически важных узлов для автопрома и будет способствовать укреплению технологического суверенитета.

"Кроме этого, для нашего региона – это новые высокотехнологичные рабочие места, рост налоговых поступлений в бюджет и укрепление статуса Тольятти как главного центра автокомпонентной отрасли России. Этот проект – яркий пример того, как льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП) превращаются в реальные современные производства", - отметил Тишин, процитированный в пресс-релизе "Автоприбора".

Общие инвестиции в создание производства составили 763 млн руб., включая льготный заем ФРП в размере 567 млн руб., предоставленный по автокомпонентной программе под 3% годовых. Средства фонда были направлены на оснащение предприятия линиями сборки ротора и статора, финальной сборки генераторов, а также оборудованием для тестирования, проверки долговечности и контроля качества продукции.

Завод "Автоприбор Искра" был открыт в мае 2026 года. Предприятие специализируется на производстве автомобильного электрооборудования, которое поставляется для выпуска моделей "АвтоВАЗа" и Haval. Общая проектная мощность составляет до 700 тыс. изделий в год.