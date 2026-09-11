Минприроды сообщило о ежегодной шельфовой добыче около 21 млн т нефти и более 53 млрд куб. м газа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ежегодно на шельфовых месторождениях в России компании добывают около 21 млн т нефти и более 53 млрд куб. м газа, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в статье для журнала "Разведчик".

"На сегодняшний день на российском шельфе насчитывается 75 месторождений нефти и газа. Запасы на них внушительны: по газу это порядка 25% от всех российских, по конденсату – около 12%. Часть месторождений уже передана в пользование, на 20 планомерно идет добыча. Ежегодно на них получают до 21 миллиона тонн нефти, свыше 53 миллиардов кубов газа и почти 2,5 миллиона тонн газового конденсата", - говорится в статье.

Как сообщалось, по итогам 2025 года добыча нефти в России составила 512 млн т (-0,8%), газа - 663 млрд куб. м (-2,8%). Таким образом, на шельфовые месторождения пришлось около 4% всей добычи нефти в стране и около 8% всей добычи газа.