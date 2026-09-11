Денежная база в РФ выросла с 28 августа по 4 сентября на 172,7 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 4 сентября составил 22 561,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 28 августа денежная база в России равнялась 22 388,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,77%, или на 172,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.