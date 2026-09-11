Поиск

Всемирный банк может выделить Таджикистану до $1,8 млрд в 2026-2032 гг

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование Таджикистана со стороны группы Всемирного банка (ВБ) в 2026-2032 годах может составить до $1,8 млрд в случае проведения властями экономических реформ и улучшения условий для частных инвестиций, говорится в материалах ВБ для новой страновой стратегии банка.

В соответствии с документом, в течение семи лет ВБ предполагает предоставить Таджикистану от $1 млрд до $1,2 млрд в рамках финансирования со стороны Международной ассоциации развития (IDA). При этом с 2027 года Таджикистан, в связи с повышением уровня жизни населения, переводится в другую группу заемщиков и перестает соответствовать прежнему режиму грантового финансирования, новое финансирование со стороны IDA будет предоставляться в виде кредитов.

Кроме того, при условии проведения реформ, снижения инвестиционных рисков и повышения привлекательности Таджикистана для частного капитала, через структуры ВБ - Международную финансовую корпорацию (IFC) и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) - может быть выделено до $500 млн и $100 млн соответственно.

В целом финансирование ВБ будет обусловлено мерами по укреплению макроэкономической и долговой устойчивости, повышению прозрачности и качества государственного управления, а также реформами, которые должны создать условия для роста частного сектора, в том числе через развитие государственно-частного партнёрства.

В рамках новой стратегии ВБ планирует финансировать 25 проектов в Таджикистане, в том числе в энергетике, финансах, налоговой сфере, цифровизации, социальной защите, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и водоснабжении. В перечень входят, в частности, проекты по реформированию налоговой системы и финансового сектора, развитию цифровой инфраструктуры, модернизации национальной статистической системы, поддержке Рогунской и Нурекской ГЭС, сельской электрификации, развитию региональной торговли электроэнергией, водоснабжения и ирригации.

ВБ согласовал страновую стратегию для Таджикистана на 2026-2032 годы в начале июня текущего года. В настоящее время банк финансирует в Таджикистане 25 проектов на общую сумму $1,93 млрд.

Всемирный банк Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" объявил рабочей субботу 12 сентября для линий сборки Lada Vesta и Niva

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

 МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

 КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

Мировые цены на пшеницу во второй половине 2026/27 сезона могут превысить $330/т

Цена нефти Brent снизилась до $106,52 за баррель

"Газпром" отметил, что рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса и перебоям импорта

Рынок акций РФ завершил день выше 2300п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц

Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

 Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11674 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов