Всемирный банк может выделить Таджикистану до $1,8 млрд в 2026-2032 гг

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование Таджикистана со стороны группы Всемирного банка (ВБ) в 2026-2032 годах может составить до $1,8 млрд в случае проведения властями экономических реформ и улучшения условий для частных инвестиций, говорится в материалах ВБ для новой страновой стратегии банка.

В соответствии с документом, в течение семи лет ВБ предполагает предоставить Таджикистану от $1 млрд до $1,2 млрд в рамках финансирования со стороны Международной ассоциации развития (IDA). При этом с 2027 года Таджикистан, в связи с повышением уровня жизни населения, переводится в другую группу заемщиков и перестает соответствовать прежнему режиму грантового финансирования, новое финансирование со стороны IDA будет предоставляться в виде кредитов.

Кроме того, при условии проведения реформ, снижения инвестиционных рисков и повышения привлекательности Таджикистана для частного капитала, через структуры ВБ - Международную финансовую корпорацию (IFC) и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) - может быть выделено до $500 млн и $100 млн соответственно.

В целом финансирование ВБ будет обусловлено мерами по укреплению макроэкономической и долговой устойчивости, повышению прозрачности и качества государственного управления, а также реформами, которые должны создать условия для роста частного сектора, в том числе через развитие государственно-частного партнёрства.

В рамках новой стратегии ВБ планирует финансировать 25 проектов в Таджикистане, в том числе в энергетике, финансах, налоговой сфере, цифровизации, социальной защите, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и водоснабжении. В перечень входят, в частности, проекты по реформированию налоговой системы и финансового сектора, развитию цифровой инфраструктуры, модернизации национальной статистической системы, поддержке Рогунской и Нурекской ГЭС, сельской электрификации, развитию региональной торговли электроэнергией, водоснабжения и ирригации.

ВБ согласовал страновую стратегию для Таджикистана на 2026-2032 годы в начале июня текущего года. В настоящее время банк финансирует в Таджикистане 25 проектов на общую сумму $1,93 млрд.