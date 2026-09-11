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"Белавиа" в октябре возобновит спустя почти 7 лет полеты в подмосковный "Жуковский"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" с 30 октября планирует возобновить регулярные рейсы между Минском и подмосковным аэропортом "Жуковский", которые были прерваны в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Полеты будут выполняться ежедневно на Embraer 195 на 107 посадочных мест, сообщила пресс-служба "Жуковского". Расчетное время в пути - 1 час 30 минут.

"Мы рассчитываем, что маршрут будет востребован жителями и гостями Москвы, близлежащих городов (Раменское, Люберцы и другие), а также соседних областей - в частности, Рязанской и Владимирской", - заявил гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец, слова которого приводит пресс-служба.

"Жуковский" станет 12-м аэропортом России, куда "Белавиа" выполняет полеты на регулярной основе, отмечается в сообщении авиакомпании. В ее маршрутной сети также есть Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва ("Домодедово", "Шереметьево", "Внуково"), Махачкала, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа.

Белавиа Жуковский
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