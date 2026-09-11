ЦБ РФ повысил оценку устойчивой инфляции до 5-6%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил оценку устойчивого роста цен до 5-6% в пересчете на год с 4-5% ранее, следует из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них - моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции", - отмечает Банк России.

Прогноз по годовой инфляции сохранен: в 2026 году в базовом сценарии она ожидается в диапазоне 6-7%, в 2027 году и дальнейшем - на цели в 4%.

Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%.

В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во втором квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 7,0% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале.

"Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - подчеркивает регулятор.