Поиск

ЦБ РФ повысил оценку устойчивой инфляции до 5-6%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил оценку устойчивого роста цен до 5-6% в пересчете на год с 4-5% ранее, следует из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них - моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции", - отмечает Банк России.

Прогноз по годовой инфляции сохранен: в 2026 году в базовом сценарии она ожидается в диапазоне 6-7%, в 2027 году и дальнейшем - на цели в 4%.

Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%.

В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во втором квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 7,0% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале.

"Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - подчеркивает регулятор.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

"АвтоВАЗ" объявил рабочей субботу 12 сентября для линий сборки Lada Vesta и Niva

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

 МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

 КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

Мировые цены на пшеницу во второй половине 2026/27 сезона могут превысить $330/т

Цена нефти Brent снизилась до $106,52 за баррель

"Газпром" отметил, что рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса и перебоям импорта

Рынок акций РФ завершил день выше 2300п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц

Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

 Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов