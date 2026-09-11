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Индекс МосБиржи упал к 2280 пунктам на сохранении ставки ЦБ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в пятницу отреагировал на решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку и прогнозы регулятора снижением цен blue chips, индекс МосБиржи просел в район 2280 пунктов.

К 13:34 индекс МосБиржи составил 2280,79 пункта (-1,2%), индекс РТС - 851,96 пункта (-1,2%); лидируют в снижении акции "Озона" (-3,4%), АФК "Система" (-3,1%), "АЛРОСА" (-2,8%), "Русала" (-2,1%), "Роснефти" (-1,9%), "ВК" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "ММК" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Норникеля" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%).

Банк России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

По оценке регулятора, проинфляционные риски в РФ выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Также ЦБ сообщил, что диапазон оценки устойчивой инфляции в России повышен до 5-6% в пересчете на год.

Московская биржа
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