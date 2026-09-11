В ЦБ РФ отметили небольшой рост безработицы в последние месяцы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отметил продолжающееся снижение напряженности на рынке труда, указав на небольшой рост безработицы в РФ в последние месяцы.

"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, сохранившего ключевую ставку на уровне 14%.

На предыдущем, июльском, заседании Банк России указывал на то, что компании в РФ не меняют существенно планы по индексации заработных плат в 2026 году при этом замедлившийся рост зарплат по-прежнему опережает производительность труда.

По последним данным Росстата, опубликованным в начале сентября, безработица в России в июле 2026 года повысилась и составила 2,3% после того, как более года держалась на уровне 2,1-2,2%. Ранее безработица составляла 2,2% в июне, 2,1% в мае (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре и октябре, 2,1% в августе, 2,2% в мае-июле прошлого года, 2,3% в марте и апреле, 2,4% в январе и феврале прошлого года.