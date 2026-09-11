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ЦБ сообщил, что экономика РФ в III квартале растет умеренными темпами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рост экономики РФ продолжается умеренными темпами, динамика потребительского спроса замедляется, но остается повышенной, инвестиционная активность восстанавливается по сравнению с уровнями начала года, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14%.

"По оперативным данным, в III квартале экономика растет умеренными темпами", - отмечают в ЦБ.

"Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года", - говорится в релизе.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в июле 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,7% в июне (оценка уточнена с 1,1%), на 0,5% в мае (уточнена с 0,3%), на 1,6% в апреле (уточнена с 1,3%) и на 1,9% в марте, а также снижения на 0,9% в феврале и на 1,6% в январе. За январь-июль 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,6%.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской (2025 года) версии прогноза. На Восточном экономическом форуме в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что сейчас министерство ожидает рост экономики РФ в 2026 году на 0,6% (представит уточненный прогноз в середине сентября).

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,0-1,0% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии (уточенный прогноз регулятор представит в октябре).

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.

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