Рубль не изменился к юаню после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 14% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и уже учтено в котировках.

Перед заседанием большинство аналитиков прогнозировали ее сохранение на уровне 14%, лишь некоторые эксперты допускали снижение ставки на очередные 25 б.п. - до 13,75%. Аналитики, ожидавшие сохранения ставки, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывали на возросшие проинфляционные риски.

К 13:32 по Москве (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 12,5595 руб., что на 1,65 копейки ниже уровня на 13:29.

"Экономика в целом в третьем квартале 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0-7,0% в 2026 году, вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября 2026 года.