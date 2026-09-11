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Пошлина на экспорт пшеницы с 16 сентября снизится на 2% почти до 1,15 тыс. руб. за т

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 сентября составит 1 тыс. 146,3 рублей за тонну, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 2% (по 15 сентября ставка составляет 1 тыс. 170,3 рубля). Пошлина на экспорт ячменя сохранится на нуле, кукурузы - снизится до 617,5 рубля с 898,1 рубля за тонну.

Срок действия этих пошлин по 22 сентября.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $227,5 за тонну пшеницы ($228 за предыдущий период), $187,1 за тонну ячменя ($188,7), $217,3 за тонну кукурузы ($221,9).

Между тем, как сообщалось, таможенная подкомиссия приняла решение об обнулении экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу до 31 декабря 2026 года. "Мы ждем выхода соответствующего постановления правительства в ближайшее время, но в любом случае эти меры будут действовать с 1 сентября", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ неделю назад.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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