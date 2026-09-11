Минэкономразвития назвало сохранение ставки отражением "сложного баланса" рисков и роста

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% отражает сохраняющийся сложный баланс между инфляционными рисками и экономическим ростом, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития по итогам заседания Банка России.

"Решение Банка России отражает сохраняющийся сложный баланс между инфляционными рисками и потребностью экономики в стимулах к росту", - отметили в Минэкономразвития.

При этом в министерстве заявили, что "денежно-кредитные условия остаются жесткими".

"Их своевременное смягчение является важным фактором перезапуска инвестиционного цикла", - подчеркнули в Минэкономразвития