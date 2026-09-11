Дефляция в РФ в августе составила 0,08%, годовая инфляция ускорилась до 6,33%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дефляция в России в августе 2026 года составила 0,08% после инфляции в 0,54% в июле, 0,87% в июне, 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

В августе 2025 года снижение цен было существеннее - 0,40%.

За январь-август 2026 года цены в РФ выросли на 4,67%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-август цены выросли на 3,94%).

Снижение потребительских цен в августе 2026 года оказалось немного меньше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся минус 0,09%, при этом полностью совпал с недельной динамикой, которая также указывала на снижение цен в августе на 0,08%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2026 года ускорилась до 6,33% (аналитики ожидали ускорения до 6,31%) с 5,98% на конец июля. На конец июня годовая инфляция равнялась 6,02%, на конец мая - 5,31%, на конец апреля - 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2026 года составил 100,29%, в годовом выражении - 105,37%.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,26% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 5,08%). В том числе плодоовощная продукция снизилась в цене в августе на 5,72% (в годовом выражении - подорожала на 4,81%).

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,53% (в годовом сопоставлении цены выросли на 6,51%).

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,54% (в годовом выражении подорожали на 7,85%).

В августе значительно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: капусту - на 18,8%, картофель - на 17,9%, морковь - на 14,6%, виноград - на 10,5%, помидоры - на 10,4%. Одновременно выросли цены на апельсины - на 8,1% и огурцы - на 3,4%.

В группе мясопродуктов в августе выросли цены: на мясо птицы - на 2,2%, свинину - на 1,3%, говядину - на 0,6%.

Существенно в августе выросли цены на сахарный песок - на 5,7% и крупу гречневую - на 5,1%.

Цены на автомобильный бензин в августе поднялись на 0,8%, на дизтопливо снизились на 4,6%.

В группе услуг в августе снизились цены на отдых на Черноморском побережье России - на 19,7%, при этом выросли цены на поездки в отдельные страны Средней Азии - на 8,8%, Египет - на 7,2%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым, цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ в пятницу подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).