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Цены на бензин в РФ в августе замедлили рост до 0,76% с 6,47% в июле

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в августе 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,76% после скачка на 6,47% в июле и на 6,88% в июне, роста на 0,85% в мае, 0,61% в апреле, 1,08% в марте, 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщил Росстат в пятницу.

До этого в течение двух месяцев наблюдалось снижение цен на бензин: в декабре 2025 года они сократились на 0,43%, в ноябре - на 0,85%. Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе.

Топливо автомобильный марки АИ-98 и выше подорожало на 1,3%, марки АИ-92 - на 0,8%, марки АИ-95 - на 0,7%.

По сравнению с августом 2025 года потребительские цены на бензин выросли на 24,64%.

Цены на дизельное топливо в РФ в августе снизились на 4,6% после скачка на 9,2% в июле, на 7,1% в июне, роста на 1,3% в мае, 0,5% в апреле, 0,4% в марте, 0,1% в феврале, 1,4% в январе, 0,8% в декабре 2025 года, 1,7% в ноябре, 2,1% в октябре, 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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