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AzerGold и "Кыргызалтын" готовы развивать горнодобывающие проекты в Киргизии в рамках СП

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанское государственное ЗАО AzerGold заинтересовано в создании совместных предприятий с ОАО "Кыргызалтын" для освоения перспективных месторождений в Киргизии, сообщила AzerGold после встречи председателя правления Закира Ибрагимова с главой правления "Кыргызалтына" Кубатом Абдраимовым в Бишкеке.

"Были обсуждены вопросы, вытекающие из меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между ЗАО AzerGold и ОАО "Кыргызалтын", подписанного 31 июля 2026 года в Чолпон-Ате (...) Стороны также обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества в горнодобывающей отрасли и возможности реализации потенциальных совместных проектов", - отмечается в пресс-релизе.

Расширение деятельности за пределами Азербайджана является одним из стратегических приоритетов AzerGold, в настоящее время компания изучает возможности реализации совместных проектов в сфере горнодобычи и геологоразведки в странах Центральной Азии. Ибрагимов заявил, что компания готова к сотрудничеству в сфере разведки и освоения месторождений золота и других полезных ископаемых, а также применения современных методов геологической разведки.

"Глава ОАО "Кыргызалтын" отметил, что предложение азербайджанской стороны о сотрудничестве и взаимной поддержке было встречено положительно. В результате проведенных обсуждений могут появиться новые возможности для сотрудничества, а существующие перспективные проекты будут совместно рассматриваться сторонами", - сообщает пресс-служба.

ЗАО AzerGold создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года, оно занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением на золотоносных и железорудных месторождениях.

ОАО "Кыргызалтын" - крупнейшее предприятие Киргизии, специализирующееся на освоении месторождений золота. Государственный пакет акций составляет 100%, держателем является Фонд по управлению госимуществом при министерстве инвестиций республики.

Азербайджан Киргизия AzerGold Кыргызалтын Закир Ибрагимов Кубат Абдраимов
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