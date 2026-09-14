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ЦБ пообещал оценить возможность вывода купонов с ИИС-3 без потери права на налоговую льготу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России оценит возможность предоставления инвесторам права вывода купонного дохода с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) без потери права на налоговую льготу. Такой пункт регулятор включил в проект "Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028-2029 годов", который опубликовал в понедельник.

Для диверсификации доступных для приобретения финансовых инструментов каналов продаж будет рассмотрена возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ, сообщается в документе. "Кроме того, в дополнение к появившейся с 2025 года возможности выводить дивиденды по акциям будет оценена возможность предоставления инвесторам права вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с ИИС-3 без потери права на налоговую льготу", - говорится в проекте.

В конце 2024 года Госдума приняла поправки, разрешающие перевод дивидендов по акциям с ИИС-3 на другие счета. Изменения были внесены в закон о рынке ценных бумаг. Согласно им, запрет на "перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете" больше не касается дивидендов. Однако вывода купонных платежей изменения не коснулись.

Ассоциация владельцев облигаций ранее отмечала, что на фоне отмены или снижения дивидендных выплат многими компаниями купоны по облигациям стали основным регулярным доходом для частных инвесторов. Но без права выбора счета для получения купонов инвесторы вынуждены закрывать ИИС-3 в случае непредвиденных расходов (лечение, потеря работы), что лишает ИИС главной ценности - сочетания долгосрочных инвестиций с регулярным денежным потоком.

ЦБ РФ
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