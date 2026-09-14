ЦБ РФ в августе зафиксировал рост финансовых потоков после снижения в июле

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Финансовые потоки в августе выросли на 2,6% относительно среднего уровня II квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что объем входящих платежей, проведенных через Банк России, в июле снизился на 3,4% по сравнению со средним уровнем II квартала.

В августе рост платежей наблюдался в отраслях потребительского, промежуточного и внешнего спроса, отмечает ЦБ.

Поступления в августе без учета добывающих отраслей, производства нефтепродуктов и сектора государственного управления увеличились на 5,6%.

Входящие платежи в отраслях внешнего спроса в августе увеличились на 4,9% к среднему уровню II квартала, в отраслях потребительского спроса - на 6,4%, в отраслях промежуточного спроса - на 5,3%.

Объем поступлений в отраслях государственного спроса в августе снизился на 8,5%, в отраслях инвестиционного спроса - на 6,8%.