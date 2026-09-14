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РФ запретила экспорт серной кислоты до конца года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт серной кислоты. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 12 сентября.

Решение направлено на поддержание стабильного обеспечения этим химическим веществом промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений.

Ограничение начнет действовать через 10 дней после официального опубликования постановления и продлится до 31 декабря 2026 года включительно.

При этом серную кислоту можно будет вывозить на основании решений, принятых премьером или его заместителями, а также в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений.

Михаил Мишустин
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