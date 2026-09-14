ЦБ РФ намерен ввести спецправила для онлайн собраний акционеров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует ввести специальные правила для общих собраний акционеров с дистанционным участием, говорится в опубликованном проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы.

"Планируется ввести специальные правила в отношении заседаний общего собрания акционеров с дистанционным участием", - указано в документе.

Это является одной из мер по продолжению работы над обеспечением прав акционеров при проведении общих собраний, свидетельствует документ. Регулятор не раскрывает подробности возможных изменений.

Законодательно право компаний на проведение годовых собраний акционеров в онлайн-формате окончательно было оформлено полтора года назад, одновременно с отменой возможности проводить их в заочном формате (он был разрешен с 2020 года). С 1 марта 2025 года компании получили возможность организовывать собрания в онлайн-формате одновременно с очной частью, когда ряд акционеров собирается в определенном месте, так и без таковой.

Кроме того, Банк России в проекте обозначил планы по совершенствованию правил проведения заседаний и заочного голосования на общих собраниях акционеров. Среди возможных изменений регулятор указывает "расширение состава акционеров, имеющих право на участие в заседании общего собрания, за счет лиц без права голоса, расширение состава и детализация информации, которая предоставляется при подготовке к принятию решений собранием".