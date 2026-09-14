Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2026 года составило $33,9 млрд, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,5 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основной вклад в рост этого показателя внес рост стоимостного объема экспорта товаров.

Профицит счета текущих операций в июле 2026 года составил $1,7 млрд, что в 2,6 раза меньше, чем в июне (по уточненной оценке - $4,5 млрд). По сравнению с июлем 2025 года ($1,0 млрд) он увеличился в 1,7 раза.

Увеличение июльского показателя текущего года относительно июля 2025 года связано с опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом.

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле 2026 года увеличился на 19,7% - до $79,0 млрд по сравнению с $66,0 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в июле 2026 года составил $13,6 млрд, что на 10,4% больше показателя июня ($12,3 млрд) и на 15,3% больше по сравнению с июлем 2025 года ($11,8 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-июле 2026 года вырос на 9% - до $27,9 млрд - с $25,6 млрд в январе-июле 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, опережающее увеличение импорта услуг сформировано в основном за счет туристических услуг, рост экспорта был более умеренным и обеспечен преимущественно увеличением стоимости оказанных нерезидентам транспортных услуг, а также ростом расходов иностранных граждан в ходе визитов в Российскую Федерацию.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июле и июле 2026 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-июль Г/Г Июль М/М Г/Г Счет текущих операций 33,9 57,7% 1,7 -62,2% 70,0% Торговый баланс 79,0 19,7% 13,6 10,6% 15,3% Экспорт 271,8 16,3% 45,0 4,2% 19,4% Импорт 192,8 15,0% 31,4 1,6% 21,2% Баланс услуг -27,9 9,0% -6,0 5,3% 11,1% Экспорт 27,4 3,0% 4,2 5,0% 0,0% Импорт 55,4 6,1% 10,1 4,1% 4,1% Баланс первичных и вторичных доходов -17,2 -9,0% -5,9 181,0% 11,3% Доходы к получению 23,5 12,4% 3,9 2,6% -4,9% Доходы к выплате 40,6 2,0% 9,8 66,1% 4,3% Сальдо финансового счета, исключая резервные активы 17,3 -20,6% -2,8 -12,5% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 38,9 29,7% 7,4 32,1% Чистое принятие обязательств 21,6 163,4% 10,2 500,0% 363,6% Изменение резервных активов 6,7 -163,2% 6,1 7,0% Чистые ошибки и пропуски -9,9 -2,0% 1,5 36,4%



