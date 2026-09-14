Поиск

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2026 года составило $33,9 млрд, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,5 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основной вклад в рост этого показателя внес рост стоимостного объема экспорта товаров.

Профицит счета текущих операций в июле 2026 года составил $1,7 млрд, что в 2,6 раза меньше, чем в июне (по уточненной оценке - $4,5 млрд). По сравнению с июлем 2025 года ($1,0 млрд) он увеличился в 1,7 раза.

Увеличение июльского показателя текущего года относительно июля 2025 года связано с опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом.

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле 2026 года увеличился на 19,7% - до $79,0 млрд по сравнению с $66,0 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в июле 2026 года составил $13,6 млрд, что на 10,4% больше показателя июня ($12,3 млрд) и на 15,3% больше по сравнению с июлем 2025 года ($11,8 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-июле 2026 года вырос на 9% - до $27,9 млрд - с $25,6 млрд в январе-июле 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, опережающее увеличение импорта услуг сформировано в основном за счет туристических услуг, рост экспорта был более умеренным и обеспечен преимущественно увеличением стоимости оказанных нерезидентам транспортных услуг, а также ростом расходов иностранных граждан в ходе визитов в Российскую Федерацию.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июле и июле 2026 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-июльГ/ГИюльМ/МГ/Г
Счет текущих операций33,957,7%1,7-62,2%70,0%
Торговый баланс79,019,7%13,610,6%15,3%
Экспорт271,816,3%45,04,2%19,4%
Импорт192,815,0%31,41,6%21,2%
Баланс услуг-27,99,0%-6,05,3%11,1%
Экспорт27,43,0%4,25,0%0,0%
Импорт55,46,1%10,14,1%4,1%
Баланс первичных и вторичных доходов-17,2-9,0%-5,9181,0%11,3%
Доходы к получению23,512,4%3,92,6%-4,9%
Доходы к выплате40,62,0%9,866,1%4,3%
Сальдо финансового счета, исключая резервные активы17,3-20,6%-2,8-12,5%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы38,929,7%7,4 32,1%
Чистое принятие обязательств21,6163,4%10,2500,0%363,6%
Изменение резервных активов6,7-163,2%6,17,0%
Чистые ошибки и пропуски-9,9-2,0%1,5 36,4%


ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России будет собирать анонимные сигналы о теневых руководителях финорганизаций

В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

 В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

РФ запретила экспорт серной кислоты до конца года

Anthropic хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia

 Anthropic хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia

При продаже топлива на бирже разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям

OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году

 OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году

Нефть Brent подорожала до $108,21 за баррель

Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

 Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

СПБ биржа 18 сентября запустит еще 20 фьючерсов на зарубежные акции

Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11741 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов