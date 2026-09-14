Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2026 года составило $33,9 млрд, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,5 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основной вклад в рост этого показателя внес рост стоимостного объема экспорта товаров.
Профицит счета текущих операций в июле 2026 года составил $1,7 млрд, что в 2,6 раза меньше, чем в июне (по уточненной оценке - $4,5 млрд). По сравнению с июлем 2025 года ($1,0 млрд) он увеличился в 1,7 раза.
Увеличение июльского показателя текущего года относительно июля 2025 года связано с опережающим ростом экспорта товаров по сравнению с импортом.
Профицит торгового баланса РФ в январе-июле 2026 года увеличился на 19,7% - до $79,0 млрд по сравнению с $66,0 млрд за аналогичный период 2025 года.
Профицит баланса внешней торговли товарами в июле 2026 года составил $13,6 млрд, что на 10,4% больше показателя июня ($12,3 млрд) и на 15,3% больше по сравнению с июлем 2025 года ($11,8 млрд).
Дефицит баланса услуг в январе-июле 2026 года вырос на 9% - до $27,9 млрд - с $25,6 млрд в январе-июле 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, опережающее увеличение импорта услуг сформировано в основном за счет туристических услуг, рост экспорта был более умеренным и обеспечен преимущественно увеличением стоимости оказанных нерезидентам транспортных услуг, а также ростом расходов иностранных граждан в ходе визитов в Российскую Федерацию.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июле и июле 2026 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-июль
|Г/Г
|Июль
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|33,9
|57,7%
|1,7
|-62,2%
|70,0%
|Торговый баланс
|79,0
|19,7%
|13,6
|10,6%
|15,3%
|Экспорт
|271,8
|16,3%
|45,0
|4,2%
|19,4%
|Импорт
|192,8
|15,0%
|31,4
|1,6%
|21,2%
|Баланс услуг
|-27,9
|9,0%
|-6,0
|5,3%
|11,1%
|Экспорт
|27,4
|3,0%
|4,2
|5,0%
|0,0%
|Импорт
|55,4
|6,1%
|10,1
|4,1%
|4,1%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-17,2
|-9,0%
|-5,9
|181,0%
|11,3%
|Доходы к получению
|23,5
|12,4%
|3,9
|2,6%
|-4,9%
|Доходы к выплате
|40,6
|2,0%
|9,8
|66,1%
|4,3%
|Сальдо финансового счета, исключая резервные активы
|17,3
|-20,6%
|-2,8
|-12,5%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|38,9
|29,7%
|7,4
|32,1%
|Чистое принятие обязательств
|21,6
|163,4%
|10,2
|500,0%
|363,6%
|Изменение резервных активов
|6,7
|-163,2%
|6,1
|7,0%
|Чистые ошибки и пропуски
|-9,9
|-2,0%
|1,5
|36,4%