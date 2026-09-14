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Число участников СПФС в I полугодии сократилось до 573 организаций

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Количество участников Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT) по итогам первого полугодия 2026 года составило 573 организации, говорится в опубликованном проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2027-2029 годы.

Число участников СПФС на конец 2025 года составляло 579 организаций (584 организации в 2024 году). Таким образом, в I полугодии 2026 года число участников СПФС продолжило сокращаться, уменьшившись на шесть организаций.

Общее количество переданных через СПФС сообщений за 2025 год сократилось на 11% по сравнению с трафиком 2024 года. "Снижение показателя связано с временным переходом в начале 2025 года ряда крупных банков на обмен в платежную систему Банка России", - говорится в материале регулятора.

ЦБ отмечает, что намерен продолжить работу по развитию функционала и увеличению числа участников СПФС.

ЕС в июне 2024 года ввел запрет для банков союза, работающих за пределами России, использовать СПФС. Позднее, в ноябре, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) выпустило предупреждение для финансовых институтов не из США, которые подключаются к СПФС. Управление отмечало, что присоединение к СПФС после выхода предупреждения может рассматриваться как "красный флаг", и оно готово применять более агрессивные меры к иностранным финансовым учреждениям, которые предпринимают такие действия.

СПФС Банка России была создана в ответ на волну антироссийских санкций в 2014 году. Ранее ЦБ публиковал подробный список участников системы на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций.

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