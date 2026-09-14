Банк России будет собирать анонимные сигналы о теневых руководителях финорганизаций

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России расширил сервис для анонимных осведомителей, добавив возможность сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей, сообщает сайт ЦБ.

Теневые руководители - это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве. Например, советники или помощники, которые на практике дают все указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией или те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям.

ЦБ гарантирует анонимность заявителям, обещая не запрашивать персональные данные и обеспечить конфиденциальность. Осведомитель может направить информацию с документами (например, переписку, доверенности, записи) через сайт Банка России.

В 2022 году ЦБ запустил сервис для осведомителей, которые могут анонимно направлять информацию о теневых бенефициарах финансовых организаций. Сервис помогает выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций. С помощью сервиса можно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

С момента запуска сервиса ЦБ получил 40 обращений, говорила в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова в декабре 2025 года. "Ряд обращений нам был очень полезен: мы проработали вопрос с финансовыми организациями, и они внесли необходимые изменения. Потом больше обращений не было, потому что информация о структуре собственности перестала быть публичной, а сервис помогает выявлять "теневых контролеров" финансовых организаций", - говорила она.

Тяжельникова отмечала, что ЦБ хочет распространить сервис и на руководителей финансовых организаций.

"Например, сотруднику конкретной финансовой организации более очевидно, что внутри организации процессом "рулит" не официальный руководитель, а, допустим, его советник. Или, может, руководитель вообще в офисе не бывает. Мы надеемся, что таких практик в реальности будет очень мало или вообще не будет. И мы сами (департамент - ИФ), и представители надзорных подразделений ЦБ, приглашая руководителей финансовой организации на встречу, активно работаем с первыми лицами и многие возникающие вопросы решаем в тесном контакте", - говорила она.