Банк России отметил рост числа жалоб на отказ в проведении операции

В январе-июле их было 23,8 тысячи против 4,1 тысячи в январе-июле 2023 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Количество полученных в январе-июле 2026 года жалоб, связанных с отказом в проведении операций, ограничением использования счета, увеличилось до 23,8 тысячи против 4,1 тысячи в 2023 году, говорится в публикации Банка России проект "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2027, 2028 и 2029 годы".

Банки вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если данные о клиенте или его платежных средствах находятся в базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. В случае, когда сведения поступили в базу от МВД, приостановка использования электронного средства платежа является обязательной.

ЦБ 25 марта опубликовал письмо с рекомендациями для банков самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания. Банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано: законодательства в сфере кибербезопасности или в связи с антиотмывочными мерами. Рекомендации на эту тему регулятор также выпускал в августе прошлого года.

Банк России со 2 мая 2026 года изменил процесс рассмотрения заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях. Теперь, когда ЦБ рассматривает такие заявления и для этого направляет запросы в банки, кредитная организация должна связаться с клиентом (плательщиком), обращение которого стало причиной внесения информации в базу. Это необходимо для уточнения, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. О результатах такого взаимодействия банк сообщает регулятору. "Механизм дополнительной проверки даст Банку России возможность более оперативно учитывать ситуации, когда человек изначально заявил в банк о мошеннической операции, но позже признал ее правомерной", - отмечал ЦБ.