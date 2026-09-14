Банки топ-10 в первой декаде сентября повысили ставки по вкладам на сроки до года
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде сентября 2026 года повысилось до 12,95% с 12,90% во второй и третьей декаде августа, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Рост этого индикативного показателя начался после достижения локального минимума 12,76% в третьей декаде июня. За следующие два месяца он увеличился на 0,19 процентного пункта, почти вернувшись к уровню конца мая - начала июня (12,97%).
Его годовое снижение уменьшилось с 5,57 п.п. в третьей декаде июня до 2,64 п.п. в первой декаде сентября.
В первой декаде сентября увеличились средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до года. Одновременно снизилась средняя ставка по вкладам на сроки более года.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде сентября 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вкладов
|Ставка в I дек. сент.
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|12,45
|0,13
|0,12
|0,01
|-2,69
|91-180 дн.
|12,76
|0,06
|0,11
|0,09
|-2,03
|181 дн. - 1 год
|12,53
|0,01
|0,05
|0,12
|-1,60
|свыше 1 года
|11,43
|-0,14
|-0,04
|0,05
|-0,96
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.