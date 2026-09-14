Поиск

Банки топ-10 в первой декаде сентября повысили ставки по вкладам на сроки до года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде сентября 2026 года повысилось до 12,95% с 12,90% во второй и третьей декаде августа, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Рост этого индикативного показателя начался после достижения локального минимума 12,76% в третьей декаде июня. За следующие два месяца он увеличился на 0,19 процентного пункта, почти вернувшись к уровню конца мая - начала июня (12,97%).

Его годовое снижение уменьшилось с 5,57 п.п. в третьей декаде июня до 2,64 п.п. в первой декаде сентября.

В первой декаде сентября увеличились средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до года. Одновременно снизилась средняя ставка по вкладам на сроки более года.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде сентября 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладовСтавка в I дек. сент.Изм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 3 мес.Изм. за год
До 90 дн.12,450,130,120,01-2,69
91-180 дн.12,760,060,110,09-2,03
181 дн. - 1 год12,530,010,050,12-1,60
свыше 1 года11,43-0,14-0,040,05-0,96

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак поручил усилить контроль за ценами на мелкооптовые партии топлива

Банк России отметил рост числа жалоб на отказ в проведении операции

Банк России будет собирать анонимные сигналы о теневых руководителях финорганизаций

В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

 В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

РФ запретила экспорт серной кислоты до конца года

Anthropic хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia

 Anthropic хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia

При продаже топлива на бирже разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям

OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году

 OpenAI не будет проводить IPO в 2026 году

Нефть Brent подорожала до $108,21 за баррель

Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

 Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11743 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3709 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов