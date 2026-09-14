Банки топ-10 в первой декаде сентября повысили ставки по вкладам на сроки до года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде сентября 2026 года повысилось до 12,95% с 12,90% во второй и третьей декаде августа, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Рост этого индикативного показателя начался после достижения локального минимума 12,76% в третьей декаде июня. За следующие два месяца он увеличился на 0,19 процентного пункта, почти вернувшись к уровню конца мая - начала июня (12,97%).

Его годовое снижение уменьшилось с 5,57 п.п. в третьей декаде июня до 2,64 п.п. в первой декаде сентября.

В первой декаде сентября увеличились средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки до года. Одновременно снизилась средняя ставка по вкладам на сроки более года.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде сентября 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладов Ставка в I дек. сент. Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 12,45 0,13 0,12 0,01 -2,69 91-180 дн. 12,76 0,06 0,11 0,09 -2,03 181 дн. - 1 год 12,53 0,01 0,05 0,12 -1,60 свыше 1 года 11,43 -0,14 -0,04 0,05 -0,96

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.