Поиск

Новак поручил усилить контроль за ценами на мелкооптовые партии топлива

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Участники совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком, рассмотрели текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузку производственной инфраструктуры, а также имеющиеся запасы топлива, сообщила пресс-служба правительства.

"На ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны, и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках серверного завоза поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев", - говорится в сообщении.

ФАС отчиталась о том, что к настоящему времени возбуждено 55 дел о нарушений антимонопольного законодательства, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.

"Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в пресс-релизе.

Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива.

"При этом необходимо более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех субъектах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, а также обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры. Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка", - сообщает пресс-служба.

ФАС НПЗ Минэнерго Александр Новак Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

 Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

Новак поручил усилить контроль за ценами на мелкооптовые партии топлива

Банк России отметил рост числа жалоб на отказ в проведении операции

Банк России будет собирать анонимные сигналы о теневых руководителях финорганизаций

Сертифицированные противогазы поступят в свободную продажу в РФ весной

При продаже топлива на бирже разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям

В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья

 В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья

Гросси предупредил, что запас дизельного топлива на ЗАЭС скоро исчерпается

Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

 Минтранс скоро внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11743 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3709 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов