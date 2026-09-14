Новак поручил усилить контроль за ценами на мелкооптовые партии топлива

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Участники совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком, рассмотрели текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузку производственной инфраструктуры, а также имеющиеся запасы топлива, сообщила пресс-служба правительства.

"На ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны, и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках серверного завоза поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев", - говорится в сообщении.

ФАС отчиталась о том, что к настоящему времени возбуждено 55 дел о нарушений антимонопольного законодательства, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.

"Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в пресс-релизе.

Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива.

"При этом необходимо более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех субъектах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, а также обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры. Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка", - сообщает пресс-служба.