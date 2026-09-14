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Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ к концу августа были на 9,3% выше прошлогодних

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях РФ на конец августа составляли 41,2 млн тонн, что на 9,3% больше показателя годом ранее, сообщил Росстат.

В том числе пшеницы имелось 29,9 млн тонн (на 10,1% больше), кукурузы - 724,2 тыс. тонн (на 23,8% больше).

Запасы масличных культур выросли на 11% до 1,7 млн тонн. В том числе подсолнечника было на 27,3% меньше - 270 тыс. тонн.

Как считают аналитики компании "ПроЗерно", рост запасов зерна, которые становятся не только выше прошлогодних, но и превышают показатели предыдущих сезонов, за исключение августа 2022 года, вызван снижением темпов экспорта. "В июле этого года он составил 2,68 млн тонн, в августе - 2,44 млн тонн, что соответственно на 0,3 млн и 3 млн тонн ниже, чем в аналогичные месяцы прошлого года", - говорится в комментарии компании в мессенджере Max.

ПроЗерно Росстат
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