Азербайджан и ОАЭ подписали ряд документов о расширении сотрудничества

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан и ОАЭ подписали шесть документов о расширении двустороннего сотрудничества после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и советника по национальной безопасности ОАЭ, заместителя правителя Эмирата Абу-Даби шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, сообщает сайт Алиева.

С участием Алиева и Аль Нахайяна на церемонии были подписаны следующие документы: "Соглашение о сотрудничестве между компанией Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar и AGEC с целью разработки проектов в области возобновляемой энергетики в Азербайджане", "Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и L'IMAD HOLDING COMPANY PJSC", "Соглашение между Закрытым акционерным обществом AzerGold и Terra Mining Ltd о совместной оценке и разведке минерально-сырьевого потенциала и рудных участков на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики", "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и GROUP 42 Holding Ltd по сотрудничеству в развитии инфраструктуры центров обработки данных, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в Азербайджанской Республике", "Договор акционеров между министерством экономики Азербайджанской Республики (выступающим от имени Азербайджанской Республики) и XRG SGC LIMITED в связи с Закрытым акционерным обществом "Южный газовый коридор", а также "Утверждение завершения финансового закрытия по проекту Нефтчалинской солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 315 МВт между министерством энергетики, SOCAR и Masdar".

Стороны отметили успешное развитие отношений стратегического партнерства, выразив удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Подчеркнута важная роль личных дружеских связей президентов Азербайджана и ОАЭ, взаимных визитов и встреч глав государств в укреплении отношений.