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Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд
Фото: "Интерфакс"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд по сравнению с $2,2 млрд в июле, следует из материалов Банка России.

Этот показатель находится на уровне продаж марта 2026 года (тоже $2,4 млрд).

Ранее Банк России отмечал, что доля крупнейших экспортеров на российском валютном рынке из-за изменений в структуре расчетов снизилась, прочих компаний - выросла, поэтому более показательным индикатором для оперативного анализа становится объем чистой продажи валюты не крупнейшими экспортерами, а нефинансовыми компаниями в целом.

Нефинансовые компании в августе сократили продажу валюты на 15,3% - до $18,8 млрд по сравнению с $22,2 млрд в июле (средний показатель за предыдущие 12 месяцев - $19,4 млрд).

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