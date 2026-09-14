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Нефинансовые российские компании в августе сократили продажу валюты до $18,8 млрд

Физлица в августе продолжили снижать покупку валюты

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нефинансовые компании в августе сократили продажу валюты на 15,3% - до $18,8 млрд (при среднем показателе за предыдущие 12 месяцев - $19,4 млрд), говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров", - отмечает ЦБ.

Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе вырос на 7,4% - до 1,1 трлн рублей (немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев).

Физлица в августе продолжили снижать покупку валюты: приобрели ее на 74,0 млрд рублей (в июле - на 97,2 млрд рублей), что немного ниже среднего уровня за предыдущие 12 месяцев - 87,9 млрд рублей. За аналогичный период 2025 года этот показатель составил 89,2 млрд рублей. В целом с начала года население купило валюту на 597 млрд рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1 трлн 106 млрд рублей и 673 млрд рублей соответственно.

ЦБ отмечает, что в августе рост курсов иностранных валют к рублю сопровождался повышенной волатильностью на валютном рынке, однако по итогам месяца они остались в пределах диапазона колебаний, наблюдавшегося в 2025-2026 годах.

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