Индекс МосБиржи обновил трехмесячный пик на заявлениях Трампа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с восстановления благодаря подорожавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $107,5 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, при этом вечером подъем ускорился после заявлений президента США Дональда Трампа о согласии России и Украины не наносить удары по энергетике.

Индекс МосБиржи подскочил выше 2360 пунктов, обновив на закрытие торгов максимум почти за 3 месяца (с 19 июня).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 3,5% до 2361,08 пункта, индекс РТС вырос на 3,4% до 881,93 пункта. Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "Роснефти" (+8,3%), МКПАО "Озон" (+6,9%), "Газпрома" (+5,8%), "Татнефти" (+5,2%), "НОВАТЭКа" (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (+4,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 сентября, составил 84,3363 рубля (+7,94 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+3,9%), ПАО "Группа Позитив" (+3,9%), "Яндекса" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +2,3% "префы"), "Интер РАО" (+3,1%), "Аэрофлота" (+3%), ВТБ (+2,6%), "ВК" (+2,2%), "Т-Технологии" (+2,1%), "ИКС 5" (+2,1%), "АЛРОСА" (+1,8%), Сбербанка (+1,8% и +1,7% "префы"), "МТС" (+1,6%), "Хэдхантера" (+1,4%), "Московской биржи" (+1%), "Северстали" (+1%), "ММК" (+1%), "Норникеля" (+1%), АФК "Система" (+0,5%), "Русала" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,9%).

Президент Владимир Путин заявил в минувшую пятницу, что Россия не угрожала и не собирается угрожать европейским странам, и у нее нет оснований для конфликта с государствами континента, так как все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. При этом Путин отметил, что ввод европейских контингентов на Украину будет означать войну с Россией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в субботу, что вопрос о поездке Путина на саммит "двадцатки" в Майами 14-15 декабря остается нерешенным. "Мы - неизвестно, поедем ли туда, в Майами", - сказал Песков журналистам в контексте заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков отметил, что если Зеленский действительно хочет встретиться с президентом России, может приехать в Москву, приглашение остается в силе.

Глава МИД Сергей Лавров заявил в субботу, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но на время их проведения не будет останавливать СВО. "Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на этот период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя выводы", - сказал он.

В воскресенье Песков заявил, что в Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в октябре. "Да, мы не исключаем такой возможности. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть октябрь нельзя исключать", - сказал он.

Кроме того, Песков сообщил, что заявления Зеленского о планах наносить удары по российской энергетике являются очередным шагом эскалации. "Это ведь президент неоднократно упоминает вот те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, по экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Президент США Дональд Трамп 14 сентября заявил, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Также Трамп вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, "главным образом вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, новую неделю российский рынок акций начал уверенным ростом, в авангарде были бумаги нефтегазового сектора, отыгрывающие рост мировых цен на энергоносители при относительной слабости рубля. Нейтральное пятничное решение ЦБ по ключевой ставке оказалось быстро отыграно.

Общим позитивом для сантимента в отношении рублевых активов остаются сигналы о подвижках на дипломатическом фронте. Перспектива возобновления переговорного процесса по Украине кажется все более реальной, по крайней мере если исходить из последних заявлений американских и российских представителей, считает эксперт.

На мировых фондовых площадках инвесторы предпочитают осторожничать из-за роста цен на энергоресурсы и важных предстоящих событий. Федрезерв 15-16 сентября проведет заседание по ставке, итоги которого огласят в среду. Сейчас ожидания сместились к повышению процентных ставок. Также в понедельник стартует трехдневная встреча министров энергетики стран G20 в Хьюстоне, где ожидается участие представителей России. Во вторник на общий риск-аппетит могут оказать статданные по промпроизводству и розничным продажам в Китае за август, в еврозоне выйдет сентябрьский индекс экономических настроений от ZEW. Банк России во вторник опубликует материалы "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики" и "Мониторинг предприятий". "Мосбиржа" запустит торги 10 вечными фьючерсами на акции крупных американских компаний, напомнил Смирнов.

"Основными драйверами для роста российских акций могут оставаться геополитические ожидания и высокие цены на нефть и газ. Ожидания по индексу МосБиржи на вторник - колебания в рамках 2250-2350 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций на протяжении всего торгового дня находился на "зеленой" растущей территории, индекс МосБиржи вечером превысил знаковый уровень сопротивления 2350 пунктов.

Оптимизм на рынке был связан с несколькими факторами. Во-первых, с заявлениями президента США Трампа о том, что президент Украины Зеленский согласился с его предложением отказаться от атак на российские НПЗ, чтобы снизить мировые цены на нефтепродукты. То же самое, как сказал Трамп, согласилась сделать и Россия. Во-вторых, в Кремле заявили о том, что трехсторонние переговоры России, Украины и США могут возобновиться в октябре. Рынок, по всей видимости, вновь начал закладываться на возможность мирного урегулирования украинского конфликта. В-третьих, опубликованный в понедельник на сайте Банка России проект основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы тоже выступил одним из драйверов роста, так как содержит немало полезных предложений относительно улучшения защиты прав миноритарных акционеров и повышения прозрачности корпоративных эмитентов, считает аналитик.

Нефть подорожала на новостях о контроле йеменских хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом, приостановке Саудовской Аравией экспорта нефти через нефтепровод "Восток-Запад" и переносе конференции среди ближневосточных стран относительно решения вопроса о восстановлении судоходства через Ормузский пролив, отметила Мильчакова.

Лидерами роста на российском фондовом рынке выступили акции "ЕвроТранса" (+22,1%) без новостей, но, возможно, на фоне технических причин в виде недооцененности бумаг, а также появившейся в социальных сетях неподтвержденной информации о том, что на сеть АЗС "Трасса", принадлежащей ПАО "ЕвроТранс", якобы уже нашелся крупный покупатель. Лидерами понижения оказались акции ГК "Самолет" (-7,5%), скорее всего, из-за снижения интереса инвесторов к сектору недвижимости в преддверии будущего делистинга акций крупного аналога эмитента - группы "ПИК". Во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2300-2400 пунктов, заключила представитель Freedom Global.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции нефтегазовых компаний выступили локомотивом роста рынка на фоне очередного скачка вверх цен на энергоносители. Кроме того, стало известно об отгрузке второй партии нефти по проекту "Восток Ойл", который принадлежит "Роснефти".

Бумаги "Газпрома", в частности, повышались на фоне достижения ценами на газ в Европе максимумов за 4 года. Регион завершил лето с самыми низкими историческими запасами газа, что создает риски для его энергетической стабильности в зимний период. В то же время "Газпром", согласно заявлениям главы концерна Миллера в начале сентября, с начала текущего года нарастил поставки газа в страны Центральной Азии почти на 70%. За I полугодие 2026 года по МСФО "Газпром" получил чистую прибыль в размере 863,9 млрд руб. против 983,1 млрд руб. годом ранее, а во II квартале заработал 519 млрд руб. (выше консенсуса в 443 млрд руб.). Компания при этом планирует в 2026 году сосредоточиться на инвестиционной программе и сокращении долга, в связи с чем приостановила выплату дивидендов. "Бычий" сценарий дальнейшего роста акций "Газпрома", вероятно, реализуется при дальнейшем увеличении цен на газ, перспективе наращивания экспортных поставок, а также при отсутствии веских негативных сигналов на российском фондовом рынке в целом, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладали продажи, которые в США, однако, сменились некоторым улучшением настроений в попытке инвесторов спасти восходящие тренды. Обстановка в крупнейших экономиках при этом в условиях все более высоких доходностей гособлигаций, а также инфляционного давления остается напряженной, что предупреждает о сохранении понижательных рисков. Индексы МосБиржи и РТС в начале недели раллировали благодаря нефтегазовым компаниям. Промедление США с введением новых санкций против России, высокие цены на энергоносители, а также слабый рубль позволяют надеяться на улучшение финансового положения российской нефтегазовой отрасли в III квартале, полагает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, внешнеполитический фон остается неоднозначным. Определенный оптимизм вызывает предстоящее участие представителя России в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти энергетическая повестка приобретает особое значение. В частности, Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток-Запад" из-за атак йеменских хуситов. Если риски для поставок сохранятся, высокие цены на нефть могут продолжить поддерживать акции российских экспортеров. Однако для рынка в целом рост нефтяных котировок не отменяет геополитических и инфляционных рисков.

При сохранении позитивных внешних сигналов индекс МосБиржи может продолжить восстановление и приблизиться к диапазону 2375-2400 пунктов. Ближайшая важная поддержка расположена в районе 2270 пунктов. В текущих условиях инвесторам стоит отдавать предпочтение компаниям с устойчивым денежным потоком, умеренной долговой нагрузкой и понятной дивидендной политикой. При этом после заметного роста рынка целесообразно избегать покупок на весь объем сразу и сохранять часть средств для возможных коррекций, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе нет единого вектора (индекс FTSE вырос на 0,6%, DAX, CAC 40 снижаются на 0,4-0,5%), минусуют США (индексы к 19:00 по Москве снизились на 0,2-0,8% во главе с Nasdaq).

Промышленное производство в Японии в июле сократилось на 0,2% к июню. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали подъема на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 3,9%. Месяцем ранее показатель вырос на 1,9% в сравнении с маем и на 4,9% в сравнении с июнем 2025 года.

Участники рынка ждут итогов заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Японии, которые будут объявлены в среду и пятницу. Большинство аналитиков прогнозируют повышение процентных ставок обоими регуляторами.

Во вторник инвесторы будут оценивать статданные Китая, в том числе отчеты о динамике промпроизводства, розничных продаж и капвложений в августе.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растут из-за новых атак хуситов на различные объекты в Саудовской Аравии, а также на фоне закрытия важного нефтепровода в королевстве.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2,8% до $107,51 за баррель (-2,8% в пятницу), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3% до $103,05 за баррель (-2,4% в пятницу).

За прошлую неделю обе марки выросли в цене более чем на 8%.

Работа нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии остановлена после массовых атак с применением дронов, сообщило министерство энергетики страны. Мощность этого нефтепровода оценивается в 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выходит к порту Янбу на Красном море. Как сообщил Reuters со ссылкой на источники в саудовской нефтеэкспортной отрасли, запасов нефти в порту Янбу хватит примерно на пять-семь дней работы.

Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) в воскресенье сообщило, что коммерческое судно подверглось удару неустановленного боеприпаса во время прохождения через Ормузский пролив. UKMTO рекомендовало судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности на фоне проводимого расследования инцидента.

Войска хуситов в Йемене захватили стратегический остров Перим, расположенный в центре Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на йеменские правительственные источники. Хуситы сообщили о нанесении ударов по саудовской военной базе в Шаруре на юге королевства. Официальный представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сари заявил, что операция была проведена с использованием большого количества баллистических ракет и беспилотников. Он пригрозил новыми ударами вглубь территории Саудовской Аравии в случае продолжения боевых действий.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Евротранс" (+22,1%), ПАО "Камчатскэнерго" (+10,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+7,5%), "ТГК-2" (+6,9%), "Саратовэнерго" (+5,3%), "Аптечной сети 36,6" (+4,5%), "Башнефти" (+4,3%), "Русгидро" (+4,3%), "Мечела" (+4,2% и +4,3% "префы").

Акции "ЕвроТранса" подорожали в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие несколько недель (на прошлой неделе бумаги компании потеряли в цене 32%) на фоне известий, что эмитент допустил фактические дефолты по всем десяти выпускам облигаций, обращающихся на бирже. Первый дефолт был раскрыт эмитентом 5 августа, последние - вечером в пятницу, 4 сентября. Таким образом, в дефолте на данный момент находятся все выпуски биржевых и "зеленых" бондов оператора сети АЗС. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд рублей.

Подешевели акции ГК "Самолет" (-7,5%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (-6,5%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-2,9%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 101,21 млрд рублей (из них 16,38 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 14,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,89 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").