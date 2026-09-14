Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню в рамках коррекции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль подешевел к юаню, несмотря на дорожающую нефть, в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе.

К 19:00 юань подорожал на 5,25 копейки, до 12,567 рубля.

Банк России поднял официальный курс доллара с 15 сентября на 7,94 копейки, до 84,3363 рубля, и увеличил курс евро на 11,02 копейки, до 97,7626 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"По итогам прошлой недели рубль укрепился до 84,4 за доллар и 12,5 за юань. Такая динамика стала результатом сочетания благоприятной внешней конъюнктуры и сохранения жестких условий на внутреннем финансовом рынке. Одним из ключевых факторов стал рост цен на нефть, который поддержал экспортную выручку и предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Кроме того, сокращение объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила снизило дополнительный спрос на нее со стороны государства, что улучшило баланс спроса и предложения на валютном рынке. Дополнительную поддержку рублю оказало решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Привлекательная доходность рублевых инструментов поддерживает интерес к российским активам и ограничивает стимулы к переводу средств в иностранную валюту. В результате сочетание возросшего предложения валюты, снижения спроса на нее и сохраняющейся привлекательности рублевых активов создало условия для заметного укрепления российской валюты", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления аналитической поддержки компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Марина Цуцкиридзе.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после серии снижений на протяжении последних десяти заседаний. Решение соответствует ожиданиям большинства аналитиков. Лишь некоторые эксперты допускали снижение на 25 б.п. - до 13,75%.

"Экономика в целом в третьем квартале 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось", - заявил ЦБ.

По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Регулятор отмечает, что по мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Дефляция в России в августе 2026 года составила 0,08% после инфляции в 0,54% в июле, сообщил Росстат. В августе 2025 года снижение цен было существеннее - 0,4%.

Падение потребительских цен в августе 2026 года оказалось немного меньше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся минус 0,09%, при этом полностью совпало с недельной динамикой, которая также указывала на снижение цен в августе на 0,08%.

За январь-август 2026 года цены выросли на 4,67%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-август цены увеличились на 3,94%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2026 года ускорилась до 6,33% (аналитики ожидали ускорения до 6,31%) с 5,98% на конец июля.

Рост цен на нефть вечером в понедельник замедлился, инвесторы продолжают оценивать новости о приостановке работы важного нефтепровода в Саудовской Аравии и изучают прогнозы аналитиков.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,8%, до $107,522 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3,01%, до $103,06 за баррель.

За прошлую неделю обе марки прибавили в цене более чем 8%.

Работа нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после массовых атак с применением дронов, сообщило министерство энергетики страны. Мощность объекта оценивается в 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янбу на Красном море. Как сообщил Reuters со ссылкой на источники в саудовской нефтеэкспортной отрасли, запасов нефти в порту Янбу хватит примерно на пять-семь дней работы.

Войска хуситов в Йемене захватили стратегический остров Перим, расположенный в центре Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил в субботу CNN со ссылкой на йеменские правительственные источники. Это дает возможность хуситам полностью контролировать один из ключевых маршрутов мирового судоходства, через который ежедневно осуществляются поставки огромного количества грузов по всему миру, включая миллионы баррелей нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 14 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 3 базисных пункта - до 13,83% годовых. В свою очередь, срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 13,95%, 14,27% и 14,75% годовых.