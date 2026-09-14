Основные покупки на рынке акций в августе вновь совершили розничные инвесторы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Основные покупки на российском рынке акций в августе 2026 года вновь совершили розничные инвесторы, а основные продажи - некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Крупнейшими нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах традиционно стали розничные инвесторы, купившие акций на 28,8 млрд рублей. Небольшие нетто-покупки совершили также НФО (на 6,6 млрд рублей) и прочие банки (4,5 млрд рублей).

Основными нетто-продавцами остались НФО в рамках доверительного управления, они продали акций на 33,8 млрд рублей. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) также осуществили продажи акций (на 8,4 млрд рублей).

НФО за счет собственных средств в августе нарастили долю в торгах до 22%, в рамках доверительного управления - до 7%, за предыдущие 12 месяцев эти доли в среднем составляли 18% и 5% соответственно.

Средняя доля физических лиц в торгах в будние дни увеличилась в августе до 63,7% с 63,1% в июле. В выходные торговые дни она снизилась до 77,9%. За предыдущие 12 месяцев показатели составили в среднем 68,2% и 84,3% соответственно.

ЦБ отмечает, что объемы переводов со стороны физлиц брокерам-нерезидентам за январь-июль 2026 года составили 225 млрд рублей. Вместе с тем на текущий момент объемы переводов значительно ниже объемов притоков в инструменты российского финансового рынка (депозиты, облигации, ПИФ).

Объем переводов брокерам-нерезидентам со стороны физлиц в июле составил 41,5 млрд рублей против в среднем за месяц в январе-июле 32 млрд рублей. Темп роста объемов переводов за первые семь месяцев 2026 года по отношению к аналогичному периоду 2025 года составил 26,6%. Основная доля (около 98%) переводов за этот период 2026 года происходила в рублях, еще 1,5% - в долларах США.