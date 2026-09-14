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Казахстан и корейская CONTEC обсуждают возможности совместного производства спутников

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан и корейская компания CONTEC Space Group прорабатывают сотрудничество в космической отрасли, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Перспективы совместных технологических и инвестиционных проектов обсудили в Сеуле вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев и глава правления компании CONTEC Space Group Ли Сонхи.

"В ходе переговоров рассмотрены планы CONTEC по направлению инвестиций в проект "Ғалам" (предприятие в Астане, специализирующееся на производстве и разработке космических аппаратов - ИФ-К), возможности совместного производства спутников и их компонентов, а также развития сети наземных станций", - говорится в пресс-релизе.

Одно из перспективных направлений - создание в Казахстане производственного хаба для выпуска спутниковых компонентов с последующими поставками на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Также рассматривается локализация производства крупногабаритных наземных антенных систем.

"Отдельное внимание уделено развитию обработки спутниковых снимков с использованием искусственного интеллекта. Применение ИИ позволит расширить возможности анализа данных дистанционного зондирования Земли и их использования для решения практических задач", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время ожидается учреждение казахстанской дочерней структуры CONTEC и дальнейшая проработка параметров партнерства. Детали сотрудничества планируется представить в ходе государственного визита президента Республики Казахстан в Республику Корея", - отмечается в сообщении.

CONTEC Space Group объединяет компании CONTEC, Asia Pacific Satellite Corporation и Texas Space Communication. Группа поставляет бортовые компьютеры для южнокорейских государственных спутников и управляет 17 наземными станциями по всему миру, включая объекты в Чили, США, ЮАР и Австралии.

CONTEC Space Group CONTEC Республика Корея Ли Сонхи Казахстан Жаслан Мадиев
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