Фондовые индексы Европы снизились в понедельник, за исключением британского

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в понедельник снизились, исключением стал только британский рынок.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 за день уменьшился на 0,5% - до 635,99 пункта.

Германский DAX опустился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,8%, итальянский FTSE MIB - на 1,7%, испанский IBEX 35 - на 1,4%. При этом британский FTSE 100 вырос на 0,4%.

Давление на рынки акций оказывает падение котировок в технологическом секторе на опасениях относительно перспектив компаний, осуществляющих масштабные инвестиции в сфере искусственного интеллекта. Главный исполнительный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал разработчиков притормозить с развитием возможностей ИИ-моделей из соображений безопасности. Его призыв поддержали главы xAI и Open AI Илон Маск и Сэм Альтман.

"Основатели компаний оказались в необычной ситуации: они не только согласны друг с другом, но и выступают за ужесточение регулирования собственного бизнеса, даже если это ограничит их будущий рост", - отметил старший рыночный аналитик Rabobank Бенджамин Пиктон.

Между тем рост цен на нефть ослабил общий аппетит к риску на мировых рынках. Подорожание энергоресурсов усиливает обеспокоенность по поводу разогрева инфляции, а также укрепляет ожидания ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками.

На этой неделе инвесторы будут оценивать отчеты о динамике потребительских цен в августе во Франции, Великобритании и Европейском союзе, тогда как центральными событиями станут заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, итоги которых будут подведены в среду и четверг соответственно.

Финрынки оценивают вероятность увеличения базовой ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании почти в 90% по сравнению с 60% неделю назад, по данным инструмента FedWatch. Британский ЦБ, как ожидает большинство экономистов, сохранит ставку на прежнем уровне - 3,75% годовых.

Существенное падение цен акций в понедельник продемонстрировали представители полупроводниковой отрасли: Soitec (-12,6%), ASM International (-8,6%), Infineon Technologies (-7,7%), BE Semiconductor Industries (-7%) и STMicroelectronics (-6,6%).

Значительные потери понесли производители металлов из-за снижения стоимости сырья, включая Aurubis (-5,4%), Antofagasta (-5,4%), Fresnillo (-3,4%), Anglo American (-2,5%), Glencore (-2,4%), BHP (-3%), Endeavour Mining (-2,2%) и Rio Tinto (-2,3%).

Самый значительный подъем в индексе Stoxx 600 показали акции нидерландского разработчика программного обеспечения и аналитических инструментов в сфере здравоохранения Wolters Kluwer - на 6,8%, до 70,7 евро. Аналитики TD Cowen присвоили им рейтинг "покупать" с ценовым ориентиром в 100 евро.

Бумаги Capgemini подорожали на 6,6% на новости о том, что французский поставщик ИТ-услуг продаст подразделение, занимающееся разработкой решений для госсектора, американской ITC Federal.

Стоимость Sage Group повысилась на 5,3%. Британский разработчик ПО для бухгалтерии и управления предприятиями объявил о выкупе долговых обязательств с погашением в феврале 2028 года на сумму 500 млн евро.

Акции итальянского производителя алкогольных напитков Davide Campari-Milano прибавили в цене 5,5% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Котировки бумаг ведущих представителей нефтяной отрасли также выросли: Shell - на 0,9%, BP Plc - на 1,2%, Equinor - на 2%, TotalEnergies - на 1%.