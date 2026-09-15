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РФ в I полугодии увеличила экспорт продукции АПК в Казахстан в 1,4 раза

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии 2026 года экспортировала в Казахстан 4,6 млн тонн продукции АПК, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Экспортная выручка выросла на 24% и достигла $2,1 млрд, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

По предварительным данным, по итогам первого полугодия Казахстан вышел на третье место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, обойдя Белоруссию по стоимостному объему отгрузок.

Наибольшая экспортная выручка за этот период получена от поставок пшеницы, сахара, шоколада, подсолнечного масла, мучных изделий. Так, пшеницы с января по июнь было экспортировано на сумму свыше $213 млн, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Отгрузки сахара увеличились на 14%, до $181 млн, шоколадных кондитерских изделий - на 27%, до $144 млн. Продажи подсолнечного масла показали рост почти в полтора раза, до $135 млн, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - на 10%, до $133 млн.

Кроме того, в первом полугодии экспорт кукурузы в Казахстан увеличился в 10 раз, отрубей - в 3 раза, ячменя - в 2,2 раза, кормов для кошек и собак - почти в 1,8 раза, живых животных - на 29%, картофельных чипсов - на 25%, майонеза и других соусов - на 22%, макаронных изделий - на 14%.

"Казахстан - один из важнейших торговых партнеров России в сфере АПК, так же как и Россия для Казахстана - крупнейший поставщик аграрной продукции. Отсутствие таможенных, финансовых и иных ограничений позволяет эффективно развивать взаимную торговлю. Кроме того, усиливается научно-техническое взаимодействие, в том числе в сфере биотехнологий, селекции и генетики", - заявил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин, слова которого передала пресс-служба центра.

Одним из активных экспортеров своей продукции на казахстанский рынок является ГК "ЭкоНива". Как сообщил ее представитель, в первом полугодии было отгружено почти 2 тыс. тонн ультрапастеризованного молока, сливок, творога, сметаны, сливочного масла, а также йогуртов и творожков. Кроме того, спросом в республике пользуются семена из сортового портфеля группы: яровой пшеницы, ярового ячменя, сои, гороха, льна. "В 2025 году сорта, реализуемые "ЭкоНивой", показали хорошие результаты в государственных демонстрационных испытаниях и были внесены в госреестр Казахстана, что стало хорошим аргументом для наращивания сотрудничества с местными аграриями", - заявили в компании.

Более 10 лет на рынке Казахстана присутствует продукция подмосковного ООО "Тимоша". В республику поставляются кондитерские изделия (восточные сладости), а также рыбные консервы, сообщил руководитель отдела по развитию регионов Мурад Шихшабеков. Продукция реализуется во всех каналах сбыта. В 2024 году был заключен прямой контракт с одной из крупных сетей Казахстана - Small.

Агроэкспорт Казахстан Илья Ильюшин
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