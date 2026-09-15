Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,7%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками после 3,5%-го роста накануне, вызванного в том числе заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что украинская и российская стороны якобы дали согласие не наносить удары по энергетическим объектам друг друга; поддержку рынку оказывает дорожающая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $107 за баррель).

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2345,29 пункта (-0,7%), индекс РТС - 876,05 пункта (-0,7%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Татнефти" (-1,9%), "НЛМК" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Роснефти" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 сентября, составляет 84,3363 руб. (+7,94 копейки).

Минфин США накануне сообщил, что добавил ВТБ в санкционные списки, связанные с Ираном. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило в список крупную российскую финансовую структуру, ВТБ, за ее участие в обходе действующих против Ирана санкций", - говорится в пресс-релизе министерства. В нем приводится комментарий главы Минфина США Скотта Бессента, отметившего, что его ведомство "продолжит действовать против тех, кто предоставляет материальную, технологическую или финансовую поддержку иранскому режиму". ВТБ находится в американском SDN List с 2022 года.

Подешевели также акции МКПАО "Озон" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "МТС" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,6%), "ИКС 5" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Хэдхантер" (-0,1%).

Склад Ozon и склады сельхозпредприятий были повреждены в результате массированной ракетной атаки на Таганрог, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во вторник в мессенджере Max. Экстренные службы работают на местах происшествий, уточнил губернатор.

Подорожали акции Московского кредитного банка (+2,1%), "Северстали" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%).

В понедельник Трамп заявил, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. "Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары (по Украине - ИФ)", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Также Трамп вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, "главным образом вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном".

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, оптимизм на рынке акций в начале недели был подогрет ростом нефти из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке, слабым рублем и заявлениями Трампа о том, что Россия и Украина якобы договорились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Для рынка это стало неожиданностью: еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров об энергетическом перемирии не ведется, а президент Украины Зеленский лишь сообщал о намерении обсудить подобный формат с Трампом во время возможной встречи в Нью-Йорке 21-23 сентября. Поэтому заявление американского президента фактически резко изменило воспринимаемый рынком сценарий развития конфликта.

По мнению аналитика, энергетическое перемирие само по себе еще не означает полноценного прекращения огня, однако его реализация могла бы стать первым заметным шагом к снижению интенсивности конфликта и возвращению переговорного процесса. Для российского рынка, где значительная геополитическая премия за риск по-прежнему заложена практически во все акции, даже ограниченная договоренность способна вызвать быструю переоценку. Однако относиться к таким заявлениям Трампа пока стоит осторожно, официального подтверждения договоренности непосредственно со стороны России и Украины не поступало. Если заявление Трампа будет подтверждено Москвой и Киевом, рынок может получить дополнительный импульс. Если же выяснится, что речь идет пока только о предложении или предварительных договоренностях, часть геополитической эйфории может достаточно быстро уйти, полагает Лозовой.

Индекс МосБиржи держится выше важного уровня 2300 пунктов. После июльского минимума в районе 1900 пунктов сохраняется восходящий тренд, а ближайшей целью выступает зона 2450-2500 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2600 пунктам. Уровень 2300 пунктов теперь становится ближайшей поддержкой, ниже важной зоной остается 2200 пунктов. После столь сильного роста локальная коррекция возможна, однако пока техническая картина остается в пользу покупателей, считает Лозовой.

В мире

В понедельник индексы акций в США снизились на 0,3-0,6% во главе с Nasdaq на фоне роста цен на нефть и опасений в отношении технологических и финансовых перспектив искусственного интеллекта.

Главный исполнительный директор ИИ-гиганта Anthropic Дарио Амодеи в выходные призвал разработчиков не спешить с развитием возможностей ИИ-моделей из соображений безопасности. Глава OpenAI Сэм Альтман и руководитель xAI Илон Маск поддержали его призыв. Ранее СМИ отмечали, что в связи с экспоненциальным прогрессом технологии растет обеспокоенность, и все больше инженеров из соответствующих компаний предупреждают об опасностях, связанных с тем, что ИИ может стать неуправляемым.

Давление на рынок акций также оказал тот факт, что доходность десятилетних казначейских облигаций США в ходе сессии в понедельник превысила 5% впервые с октября 2023 года.

На этой неделе рынок ждет в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы почти уверены, что ФРС на завершающейся в среду двухдневной встрече повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%.

В Азии во вторник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вышел в плюс на 0,3%, австралийский ASX просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, подъем ускорился по сравнению с 4,5% в июле. При этом аналитики в среднем ожидали повышения до 4,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 0,4% после роста на 0,6% в июле. Между тем эксперты прогнозировали повышение темпов подъема до 0,8%.

Инвестиции в основные активы КНР в январе-августе упали на 7,2% относительно аналогичного периода 2025 года. Результат совпал с консенсус-прогнозом.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают подъем из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по московскому времени во вторник составила $107,28 за баррель (+1,5% и +1% в понедельник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $103,07 за баррель (+1,7% и +1,3% накануне).

Поддержку ценам оказывают опасения по поводу перебоев в поставках, усилившиеся на фоне сообщений о новых атаках хуситов на объекты Саудовской Аравии.

В понедельник хуситы сообщили о нанесении масштабного удара по авиабазе на юго-западе королевства, а также заявили о намерении продолжать борьбу с просаудовскими силами, пока противник не снимет блокаду с подконтрольных хуситам районов Йемена.

Ранее после атак с применением дронов Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток-Запад", который использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.