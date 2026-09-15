Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с 2007 года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних гособлигаций США во вторник достигла максимума с 2007 года на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок, а также в ожидании повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

К 9:25 по московскому времени она выросла на 0,034 базисного пункта - до 5,022% годовых. Ранее в ходе азиатской сессии доходность поднималась до 5,03%.

Цены на нефть находятся вблизи четырехмесячного максимума (марка Brent стоит более $107 за баррель) после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы предприняли новую волну атак на Саудовскую Аравию, а переговоры между странами Персидского залива и Ираном были отложены.

Рынки теперь практически не сомневаются в том, что в среду Федрезерв поднимет базовую ставку. Вероятность такого шага оценивается примерно в 93%, по данным инструмент FedWatch.

Если повышения не произойдет или если глава ФРС Кевин Уорш даст понять, что в ближайшие месяцы ужесточение денежно-кредитной политики будет менее значительным, чем заложено в ожиданиях финрынков, инвесторы в облигации могут потребовать еще более высокой доходности для защиты от инфляционных рисков.

"ФРС было бы крайне сложно оставить ставки без изменений на этой неделе, не подорвав при этом доверие к своей решимости бороться с инфляцией", - полагает аналитик BMO Capital Markets Вейл Хартман.