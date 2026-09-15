В правительстве ожидают рост доли электронной коммерции в этом году до 25% от всего оборота торговли

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доля электронной коммерции в России по итогам 2026 года может составить четверть от всего оборота торговли, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко участникам Международном фестиваля молодежи в Екатеринбурге во вторник.

"В России доля электронной коммерции на сегодняшний день составляет больше 20%. Мы ожидаем, что по итогу этого года она составит четверть от всего оборота коммерции. Я говорю о маркетплейсах. И я напоминаю, что 15 лет назад не было никаких маркетплейсов. Мы все ходили в магазины.(...) За 15 лет мир поменялся",- сказал Григоренко в ходе лекции "Цифровая цивилизация: просто о сложном".

Он добавил, что на сегодняшний день маркетплейсы – "это огромный вызов". "Причём это вызов даже государству. (...) Они в корне меняют саму структуру ведения бизнеса", - отметил вице-премьер.