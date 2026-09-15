Поиск

В правительстве ожидают рост доли электронной коммерции в этом году до 25% от всего оборота торговли

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доля электронной коммерции в России по итогам 2026 года может составить четверть от всего оборота торговли, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко участникам Международном фестиваля молодежи в Екатеринбурге во вторник.

"В России доля электронной коммерции на сегодняшний день составляет больше 20%. Мы ожидаем, что по итогу этого года она составит четверть от всего оборота коммерции. Я говорю о маркетплейсах. И я напоминаю, что 15 лет назад не было никаких маркетплейсов. Мы все ходили в магазины.(...) За 15 лет мир поменялся",- сказал Григоренко в ходе лекции "Цифровая цивилизация: просто о сложном".

Он добавил, что на сегодняшний день маркетплейсы – "это огромный вызов". "Причём это вызов даже государству. (...) Они в корне меняют саму структуру ведения бизнеса", - отметил вице-премьер.

Дмитрий Григоренко Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $107,44 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Индексы США снизились по итогам торгов

 Индексы США снизились по итогам торгов

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Физлица владеют более 90% дефолтных бондов "ЕвроТранса"

Exxon повысила прогноз по продажам СПГ к 2030 году до 50 млн тонн в год

Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

 Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

 Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

Нефинансовые российские компании в августе сократили продажу валюты до $18,8 млрд

Индекс МосБиржи обновил трехмесячный пик на заявлениях Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3718 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11756 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов