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ЦБ достаточно консервативно оценивает параметры бюджета РФ на следующую трехлетку

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России достаточно консервативно оценивает параметры федерального бюджета на следующую трехлетку, вероятность превышения его прогноза по первичному структурному дефициту мала, полагает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Вы знаете, мне кажется, в этот раз мы подошли достаточно консервативно с точки зрения как бы параметризации прогноза бюджета на следующую трёхлетку, поэтому в этом смысле, скажем так, вероятность превышения этих параметров по фактам уже меньше, чем, например, то, как об этом мы думали в начале года", - сказал он на форуме РБК Capital Markets 2026.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что на 2026 год регулятор закладывает первичный структурный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028-й - 0,5%. ЦБ сформировал оценку возможного первичного структурного дефицита бюджета с учетом того, что фактические расходы уже превышают первоначальный прогноз Минфина, но скорректирует оценку после представления правительством обновленных макропрогноза и бюджетных параметров.

"Мы раньше закладывали нулевое сальдо дефицита, как это было объявлено в базовых параметрах по бюджету. Но Минфин уже объявил, что скорее всего, вплоть до 2028 года включительно его не будет, и мы не можем закладывать нулевое сальдо. Поэтому в этот раз мы сделали свою оценку возможной траектории сальдо бюджета, первичного структурного сальдо бюджета", - поясняла Набиуллина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что проект федерального бюджета на очередную трехлетку должен предусматривать выход на нулевой структурный дефицит к 2029 году.

ЦБ РФ Андрей Ганган
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